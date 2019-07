Sofía Alonso es nombrada directora del Consejo Mundial de Lucha Libre

El pasado sábado 6 de julio la lucha libre se vistió de luto tras por la muerte de Francisco “Paco” Alonso Lutteroth, presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras la triste noticia, este lunes Sofía Alonso, hija de Paco Alonso toma las riendas de la empresa como la nueva directora.

“Por desgracia, esta fue la manera en la que hoy me presento ocupando el cargo de mi padre, a partir de este momento la empresa me ha nombrado como la directora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es la peor manera en la que a mí me hubiera gustado asumir este cargo”, indicó la directiva en el CMLL Informa.

Sofía Alonso comentó que se conservará la tradición y el estilo de lucha libre que ha caracterizado a la empresa desde que Paco Alonso estuvo a cargo.

Debemos conservar la tradición, el estilo de lucha libre que manejamos aquí, que somos la empresa que creó el concepto de lucha libre que hoy en día le ha dado al mundo el concepto, que es la máscara de luchador, entonces creo que tenemos que conservar esa tradición”.

“Mi plan es no es hacer una nueva etapa de la nada, no es cambiar radicalmente, es conservar el legado de mi padre, conservar todo lo bueno que tenemos en el Consejo, que no en vano somos la empresa más longeva en el mundo y por supuesto que en su momento, y de manera prudente es ir desarrollándonos en áreas de oportunidades”, aseguró durante su primera entrevista como presidenta del CMLL.

La joven de 28 años dio detalles del fallecimiento de su padre, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

“Mi padre sufrió el viernes, el día 5 de julio, un desmayo. Mi madre pidió una ambulancia inmediatamente, tuvo un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia, llegó al hospital vivo y hasta el día sábado se consumó la muerte de mi padre”, indicó.

Cabe señalar que Sofía no es una persona ajena a la lucha libre puesto que lleva toda su vida vinculada a este deporte sino bien dentro de la arena si siguiéndola desde su vivienda.