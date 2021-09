Sofia Maccari sufre robo de su medalla olímpica de Tokio 2020, "No puedo explicar el dolor que esto significa"

Argentina.- Una vez más la delincuencia se hace presente en el deporte, la atleta argentina parte de la Selección de Hockey, Sofia Maccari quien ganó la presea de plata para su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 reveló que unos hombres armados le arrebataron sus pertenencias entre ellas su medalla.

A través de su cuenta de Instagram la argentina compartió un mensaje de ayuda en donde explica que fue asaltada, donde le quitaron el auto, celulares y un bolso, además de la presea de plata que es lo que más le ha dolido pues era un recuerdo muy personal para ella, por eso ahora pide la ayuda de todos para recuperarla.

"Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar (Argentina). Me robaron el auto, celular y lo más doloroso la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info" compartió en sus redes.

Cuenta que la policía pudo detener a uno de los hombres pero que es menor de edad y no quiere dar alguna declaración, asegura que ambos hombres se lanzaron contra ella cuando se dirigía a su auto, ahí la despojaron de sus pertenencias. Ahora espera que el hombre detenido de algo de información para que den con el otro responsable.

Los medios argentinos desde que se reveló la noticia se han encargado de difundirla para ayudar a la atleta a que pueda recuperar su medalla. De inmediato tambien las redes sociales se han solidarizado para ayudar a dar con el paradero de la presea, atletas amigos y más personas están ayudando a la causa.

Así dio a conocer Sofia Maccari el incidente del que fue victima | Foto: Instagram

Horas más tarde Sofia Maccari aseguró que lo único que le interesa es su medalla, reveló que es un dolor muy fuerte haberla perdido luego del esfuerzo que significó para ella y su equipo lograr subir al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo", comentó para TN en Argentina.

Como Sofia Maccari otros atletas que lograron sus medallas en Tokio 2020 tambien han sido asaltados en las últimas semanas luego de su participación en los Juegos. Por ahora ninguno ha podido recuperar su presea. Una opción es ver una reposición con el Comité Olímpico Internacional, claro pagando algo para que pueda ser entregada una de nuevo.