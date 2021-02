Solari dice que en América dieron vuelta a la página aunque ganaron los puntos

Después de una semana donde el América estuvo envuelto en la polémica, por la sanción de alineación indebida obtenida tras el partido de Atlas, el técnico argentino Santiago Solari rompió el silencio y habló sobre el tema.

Santiago Solari, afirmó que dentro del club se ven con los tres puntos y que eso es lo más importante a pesar de que el América fue sancionado y le retiraron dichos puntos.

“Nosotros consideramos que los tres puntos los ganamos, porque de hecho los ganamos, y lo que cuenta para nosotros es eso. Lo que haces en los entrenamientos y en el campo, pero la realidad es que los puntos no los tenemos y no los podemos recuperar”, comentó Solari en conferencia.

El técnico de las Águilas reconoció la incomodidad que generó cuando el plantel se enteró de la sanción, por la alineación indebida de Federico Viñas ante el Atlas. El América ya lo dejó atrás, no hay otra, dijo.

“Felices no están [los jugadores] y no estamos ninguno, esto está claro, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo el otro día [sábado] y no puede ser de otra manera. Esta competición te requiere un esfuerzo constante porque el torneo es muy parejo. Incluso, los equipos que tienen menos puntos, han merecido tener más y todos los partidos que he podido ver reflejan una gran igualdad y se definen por detalles”, explicó Solari.

Tras la sanción por alineación indebida y restarle esos tres puntos al América, el conjunto de Coapa se quedó en la tercera posición de la tabla general y han dado vuelta a la pagina para concentrarse en el partido de esta tarde donde reciben al Pachuca que marcha en la ultima posición.

Santiago Solari dirigiendo un partido del América en la Liga MX/Jam Media

Sé que se habló mucho en la semana, pero nosotros, cuerpo técnico y jugadores, hemos pasado página. Los futbolistas se han comportado con mucho profesionalismo e intentaremos que eso se refleje mañana, contra Pachuca”.

El estratega azulcrema también mencionó que al no poder recuperar los puntos el América debe seguir trabajando como lo han venido haciendo y dejar esta situación en el pasado.

Respecto a la situación de los lesionados, el argentino reveló que Federico Viñas y Nicolás Benedetti están con pocas probabilidades de jugar ante Pachuca.

Federico Viñas tiene una sobrecarga, no es grave pero no se ha podido entrenar con normalidad, no ha tenido una semana sencilla. Benedetti ha tenido que superar muchas cosas y lo queremos tener cuanto antes, todos trabajamos duro para ello”, finalizó Solari.

El América recibe esta tarde al Pachuca en el estadio Azteca en partido correspondiente a la octava fecha del torneo Guard1anes Clausura 2021, e intentará sacar ventaja de la posición en que se encuentran los Tuzos para esperar la combinación de resultados y volver a obtener el liderato.