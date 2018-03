Jugando futbol, mujeres de Somalia desafían religión y a Al Qaeda

Mogadiscio, Somalia.- El gusto por el futbol no sabe de fronteras, limitaciones ni prejuicios, por eso es que en Mogadiscio, la capital del país africano Somalia, un grupo de mujeres retan los tabúes y el calor insoportable, se quitan los hiyabs y se uniforman para practicar el deporte que tanto aman.

Las chicas saltan al campo a realizar ejercicios con gruesas medias bajo los pantalones cortos para ocultar sus piernas y gorritos para esconder su cabello, pero aun así no se libran de la mirada reprobadora de un puñado de hombres jóvenes, impactados por una vestimenta demasiado ceñida para la sociedad somalí.

Siempre con una sonrisa en los labios, conscientes de su papel de pioneras, zigzaguean entre conos de colores, realizan series de abdominales y se pasan un balón desgastado en un terreno de césped sintético. Todo a menos de 200 metros de un puesto de seguridad vigilado por hombres fuertemente armados.

Con su actividad futbolística, estas muchachas no solo desafían a una sociedad musulmana muy conservadora, sino que también hacen frente al miedo, omnipresente en Mogadiscio, de los islamistas shebab, afiliados a Al Qaeda, que condenan toda actividad lúdica como el futbol... más si es practicada por mujeres.

"Hace siete meses que juego, pero mi familia lo sabe desde hace solo dos meses. Lo oculté a mi madre porque no me hubiese dejado jugar al futbol. Ahora lo acepta y algo es algo, pero el resto de mi familia no está contenta", relata Sohad Mohamed, de 19 años.