Sommer Ray enloquece las redes en "Modo Diosa" luego de utilizar esta llamativo vestido

Estados Unidos.- Día a día Sommer Ray sigue sorprendiendo, la modelo estadounidense no tiene reparo en utilizar la ropa más llamativa ya que sabe que es dueña de una figura inigualable que hace que todo en ella sea perfecto. Ahora no fue la excepción y casi se podría confirmar que es lo mejor que ha compartió en todo el año, pero ya que aún no termina y con lo ingeniosa que es podría surgir algo más impactante. Ahora Sommer Ray deleitó a millones de fans con un atrevido vestido de otro mundo.

Es conocido el gran gusto de Sommer Ray por vestir bien, más de una ocasión lo que dejado claro, y lo mejor es que no tiene una preferencia por algún tipo de ropa pero siempre hay algunas prendas que la hacen lucir muy bien y esos son los vestidos. El más reciente además de ser el ideal tuvo una sorpresas que a miles de fans sorprendió por el nivel que alcanzó de un momento a otro. El outfit fue un vestido negro pero con una granees aberturas por el costado que solo sostenían unos finos hilos dejando poco a la imaginación.

Un tipo de zigzag en ambos costados de la prenda le dieron el toque el vestido que hizo perder la cabeza a más de uno, y una ya que tambien las mujeres, no dudaron en responder la publicación de Sommer Ray haciéndole saber que se había pasado con lo espectacular que se miraba en ella el atuendo. Fue tan espectacular que Sommer Ray no quiso que ninguno de los ángulos del vestido pasaran desapercibidos y publicó más de 10 fotos con la misma temática y alguna que otra reveladora que seguramente que fue la más envidiada por todos.

Sommer Ray modelando tan impactante atuendo | Foto: Instagram Sommer Ray

El outfit no podría estar completo si en el no se usa alguna prenda de animal print, Sommer Ray es una enamorada de esa moda, no hay nada que no use que no tenga algo similar o relacionado. Ahora fue un saco que usó como complemente pues aunque era un outfit top el frio era uno de los inconvenientes que arregló con esa prenda extra. Lo que tambien salió a relucir es que cuidado tanto su apariencia que su tono de piel con ese bronceado espectacular tiene el mismo nivel de intensidad en cualquier parte de su figura, algo más que le dio un plus para romperla en redes.

Apenas han pasado unas horas desde que lo publicó y ya más de 881 mil 514 personas han dejado su like, y aunque es una pequeña parte de los que en realidad la siguiente, siendo una gran cantidad de reacciones en tan poco tiempo lo que tambien deja claro que los que están atentos siempre reaccionaran en cualquier momento. Sommer Ray es una de las reinas de las redes y ahora se confirma cómo y porque, su atrevimiento y calidad de contenido es la que la tiene entre las top de las aplicaciones y posiblemente así seguirá pues apenas tiene 25 años.

Leer más: Disfrutando de la nieve Bruna Rangel obsequió lindas postales que cautivaron en redes

Esta es la imagen que dejó a más de uno de sus fans sin palabras | Foto: Instagram Sommer Ray

La tendencia de Sommer Ray de ser la sensación en redes es mucho más seguido de lo que parece, apenas el 31 de octubre dio catedra de qué es un disfraz de Halloween, aunque si bien no asustó nada a quien lo vio si logró flechar a más de uno. Era algo que no correspondía al terror o algo similar, aún fue tan explicito que más de 1.6 millones de personas pasaron a dejar su like, el atuendo aún sigue publicado en sus Instagram pues aunque está algo interesante y podría traer problemas con temas de censura no lo ha borrado.

Sommer Ray aún tiene tiempo para seguir sorprendiendo con las fiestas de fin de año en donde espera que sigue superándose cada vez más y entregue mucho contenido similar en donde confirme porque quien en las redes sociales. Al día de hoy su cuenta de Instagram registra más de 26.8 millones de seguidores y va en aumento día que pasa.