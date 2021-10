Sommer Ray, playa sol y una encantadora sonrisa ¿Qué más se puede pedir?

Estados Unidos.- Para hablar de bronceados de calidad se tiene que mencionar a la extravagante Sommer Ray quien desde hace un tiempo en las redes sociales es la número uno en este ámbito, la modelo es dueña de un tono de piel encantador pues ha sabido como absorber esos rayos del sol.

Y no conforme son eso Sommer Ray se dio un descanso de su apretada agenda para irse unas horas a una playa de la cual no dio ubicación pero con lo que se alcanza a ver en la publicaciones no hace falta nada más para saber que es un lugar paradisiaco.

En total fueron 5 las imágenes que Sommer Ray compartió de su visita a la playa y como ya es costumbre lo hizo con un diminuto traje de baño con temática de animal print una de sus preferidas y que ya ha confirmado que así es pues le gusta los patrones de los pelajes de los felinos. Su atuendo de dos piezas puso en evidencia que además de un color de piel espectacular tambien la figura lo es.

Sommer Ray despampanante desde la playa | Foto: Instagram Sommer Ray

Es tan impresionante la cantidad de reacciones que pudo lograr apenas en unas horas con más de 477 mil 067 likes eso sin contar los comentarios en donde abundan los halagos y piropos para la modelo que sabe como usar su poder como influencer para estar siempre arriba en las redes sociales, no por nada cuenta con más de 26 millones de fans.

Sommer Ray se caracteriza en su cuenta de Instagram por compartir imágenes muy similares como estas de la playa que curiosamente es su locación favorita pues aunque es amante de la ropa bonita, la deportiva y la de gala asegura que no hay nada mejor que un bien traje de baño y un poco de sol para siempre mantener su color bronceado.

Su bronceado es una de los atractivos más fuertes de Sommer Ray | Foto: Instagram Sommer Ray

Por si fuera poco Sommer Ray es considerada una de las mujeres más atractivas en el mundo del internet, sus imágenes logran miles de likes en segundos siempre de usuarios que están pendientes de las actualizaciones de ropa, peinados y sobre todo la figura que es una de las cosas que más vende para ella pues gusta de verse bien y muy coqueta, cosas que no son complicadas para ella.