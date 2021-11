Sommer Ray presenta su conjunto deportivo favorito y estas fotos confirman por qué

Estado Unidos.- Sommer Ray es una empresaria joven pero con mucha visión y eso lo dejó claro luego de anunciar una de sus mejores prendas en donde destaca mucho la comodidad de quien la use y no podía ser otra persona que no fuera ella. La modelo presentó uno de los conjuntos deportivos que por propias palabras destaca y lo llama como su favorito ya que la manera en la que está hecho es solo para lucir bien dentro o fuera del gimnasio.

"Mi favorito", fueron las palabras de Sommer Ray al momento de publicar su outfit, en total fueron 10 fotos que se encargaron de dar el detalle de cada uno de los sectores que confirman el atuendo. A la vista parecen 3 piezas que forman tan increíble diseño, pantalón, una blusa de tirantes y lo que parece ser un suéter pero con un corte muy marcado que deja al descubierto la blusa. Tambien el color ayudó mucho a la influencer para que destacara mucho más.

Como ya se dijo Sommer Ray es una empresaria pues este modelo pertenece a su Shop Sommer Say, la tienda en línea de la bella modelo y con la que se ha ganado muchos aplausos pues cada cierto tiempo presenta nuevos atuendos, en su mayoría para el ejercicio y lo mejor es que todos van aprobados por ella pues si es algo que Sommer no usaría en un día normal, entonces no es algo que vendería para sus fans.

Así de espectacular es el diseño de ropa de la modelo | Foto: Instagram Sommer Ray

Algo que tambien le da un plus a la ropa de Sommer Ray es que están hechos para resaltar la anotomía de las mujeres, está pensado en que quien lo use es para mirarse mucho más veces mejor, y eso lo comprobó su madre, Shannon Ray quien ha sido la imagen de la ropa deportiva de su hija y de sus trajes de baño y ropa en general lo que solo le da más glamour pues una leyenda en el mundo del modelaje los recomienda es por algo.

Sommer Ray es una casada con el ejercicio, su figura aunque pueda parecer falso es totalmente natural y eso le da una gran confianza a sus fans quienes la ven como una mujer a seguir, siempre ha estado en contacto con el deporte y es sencillo que su vida esté relacionada con ese ámbito incluso para diseñar su ropa al tener su toque especial en cada una de las prendas que salen al mercado.

Aunque no solo el tema del deporte y el ejercicio determinan la vida de Sommer Ray tambien hay algo más y es la temática de animal print, es una de las modelos que aman ese concepto y lo usan en todo lo pueden, y claro no podia faltar en sus diseños, trajes de baño, conjuntos deportivos, playeras y hasta algunos shorts. Pero si eso ya era algo muy especifico todavía queda el tipo de ropa que tiene impresa su cara, siendo esas de las que tambien se venden con mucha facilidad.

En cualquier ángulo el atuendo de Sommer Ray luce especuacular | Foto: Instagram Sommer Ray

Días pasados tambien Sommer Ray dejó a todos con la boca abierta al promocionar un body de otro nivel, una prenda muy pequeña que para las dimisiones de su físico fue bastante grafico que hizo que su publicación superar los millones de likes con solo 3 fotos, eso habla del gran poder de convocatoria y de gran cariño y admiración que genera en las personas, especialmente en hombres quienes fueron los que dejaron sus likes para tan reveladores imágenes.