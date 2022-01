Sommer Ray revela encantadoras fotos y les juega una broma a sus fans

Estados Unidos.- Algo que Sommer Ray tiene es su gran aceptación en las redes sociales, su faceta como una de las modelos más atractivas en las actualidad con el plus de que todo lo que tiene es totalmente natural, su lado de empresaria, por todo eso y más es que la admiran, no por nada tiene más de 26 millones de fans pero ahora la bella influencer abusando de todo ese poder decidió hacerles una pequeña broma a sus fans con la creación de un perfil en OnlyFans, algo que desde hace mucho le han pedido.

Todo estuvo arreglado para que Sommer Ray compartiera algo de su nueva sesión de fotos en donde modela un encantador traje de baño en color naranja, un toco que va de maravilla con el bronceado de su piel, mismo que desde hace días había compartido. Bueno la influencer aprovechó los miles de mensajes que recibe diarios sobre el tema del OnlyFans que decidió hacer la broma anunciando que alguna parte del contenido de esta sesión estaría en su perfil, cosa que no pasará ya que ni siquiera tiene una cuenta.

"El día con el que has estado soñando... dejé caer mi O F... SOLO ES UNA BROMA, pero estoy dejando caer todo el contenido que no se ve de mi carrete de cámara en mis bio", fueron las palabras de Sommer Ray. Lo anunció como el día más "soñado" y es que la cantidad de ocasiones que le han pedido hacerlo es increíble, y es que para ella no es algo necesario tener que vender algo de sus publicaciones para ganar más dinero de esa manera ya que hasta el momento no ha tenido alguna motivación para hacer eso.

A pesar de que explicó que era una broma, muchos de sus seguidores en las redes no captaron a la primera oportunidad y dejaron algunos mensajes de felicidad pero luego se percataron de que todo estaba siendo arreglado para que Sommer riera un poco con el sin de comentarios sobre eso. Más de 2 mil comentarios en donde muchos de ellos son del tema de Only Fans y muchos otros más para destacar la belleza de la modelo, así mismo más de 816 mil likes se ha ganado la publicación y sigue en aumento.

Así de espectacular lucía Sommer Ray en su sesión más reciente | Foto: Instagram Sommer Ray

Sommer Ray como muchas otras modelos se han abstenido de usar plataformas de ese estilo para vender contenido privado, y aunque se desconoce la verdadera razón, la realidad es que podrían ser más de una, desde la manera de pensar de ella o de quienes se niegan, lo ven como algo malo o simplemente no tienen la necesidad de generar más dinero a través de ello y con lo que hacen en sus carreras les basta, como el caso de Sommer Ray quien con su marca de ropa le va de maravilla.

Solo hace unos días Sommer compartió algunas infartantes fotos de ella tomando el sol, con algunas poses que hicieron perder la cabeza a más de uno y fueron más que suficiente para que más de un millón de fans estuvieran presentes hacerle saber que lucía de maravilla.