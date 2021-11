¡Somos locales otra vez! Afición mexicana empieza la fiesta en el TQL Stadium

Cincinnati, Ohio.- La Selección Mexicana se encuentra a unas horas de ingresar al tapete verde del TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati para medirse a los Estados Unidos en un nuevo episodio eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo; Esta vez camino a Qatar 2022.

México reconocerá un nuevo aire en las preliminares de Concacaf. El TQL Stadium fue inaugurado en mayo de este año. La escuadra de las Barras y las Estrellas planea que sea el lugar correcto para volver a plantarse con mayor superioridad que la escuadra que ahora dirigie el técnico argentino Gerardo "Tata" Martino.

El estadio de Columbus había sido el recinto que la Selección Nacional se mostraba vulnerable ante su acérrimo rival de la Concacaf por casi 12 años. En el último duelo eliminatorio en tierras americanas esa historia se acabo gracias al triunfo por 2-1 para el Tricolor en la fase previa.

Ahora, en este juego del Octagonal Final, a claridad es sumar puntos para mantenerse invicto y en la cima y para lograrlo el equipo mexicano contará con un puñado de fanáticos que hicieron el viaje desde algún sitio de la República Mexicana para ingresar al TQL Stadium y así se comience a escuchar el ambiente nacional en las gradas.

"No importa el lugar, los incondicionales siempre están con nosotros", mencionó la cuenta oficial de Twitter de la Selección Mexicana después de prensar un vigente video realizando un paneo de los distintos aficionados que ya se encuentran en la tribuna cantando a puro pulmón en apoyo al combinado azteca.

Habrá que recordar que el precio de los boletos para ingresar al estadio que se ubica en el vecindario de West End no fueron los más económicos posibles. En el sitio oficial el más barato rondó entre los 7 y 8 mil pesos mexicanos, situación que fue tachado como un acto discriminatorio. No sería la única controversia pues la reventa llegó alcanzar hasta los 68 mil dólares, según una revisión de As USA, en la página Seat Geak.

LÍDER Y SUBLÍDER

México es primer lugar del Octagonal Final con 14 unidades, a raíz de cuatro victorias y dos empates. Mientras que Estados Unidos llega a este compromiso con 11 puntos en el segundo lugar, fruto de tres victorias y dos empates. El Tri no ha perdido en las eliminatorias. USA perdió en su visita al Rommel Fernández de la Selección de Panamá.

Leer más: Selección Mexicana: Afición de USA se mofa de Diego Lainez