Son Heung-min logra oro en Juegos Asiáticos y se libra del servicio militar

Yakarta, Indonesia.- El atacante internacional y capitán de la selección surcoreana Son Heung-min (Tottenham) guió a su equipo a la victoria en el torneo de futbol en los Juegos Asiáticos, este sábado en Indonesia, y se librará así de cumplir 21 meses de servicio militar obligatorio.

Con el triunfo 2-1 sobre Japón, tras la prórroga, los defensores del título consiguieron un quinto título en la competición.

En caso de victoria japonesa y de que los surcoreanos se hubieran quedado con la plata, la situación podría haber sido dramática para la carrera de Son, que está en el límite de edad y que debería haber tenido que efectuar su servicio militar, obligatorio para todos los hombres de Corea de Sur durante 21 meses antes de la edad de 28 años.

“Es el mejor día de mi vida”, dijo Son a la AFP con la medalla de oro colgada en el cuello.

Estoy muy orgulloso de mis compañeros, lucharon durante 120 minutos. Pero sin el pueblo surcoreano apoyándonos, no podríamos haber ganado este torneo. Por supuesto he visto que la gente me apoyaba y quisiera agradecérselo y creo que éste (el oro) es el mejor regalo”.