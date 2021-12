Sonia O'Neill cautiva a sus fans en redes sociales con lindo outfit de blusa negra.

La futbolista Sonia O'Neill se ha convertido en toda una sensación dentro y fuera de las canchas, sino también en las redes sociales donde ha sabido lucir su belleza y también su linda figura en cada una de sus publicaciones.

Sonia O'Neill se ha encargado de llamar la atención de propios y extraños en las redes sociales dejando ver su gran físico y belleza, con la cual también ha cautivado a sus seguidores, además de su gran calidad en el mediocampo que la ha llevado a ser una indiscutible en la selección femenil de Venezuela.

La futbolista canadiense naturalizada venezolana no deja de sorprender a sus fans, hace unos meses cambió de aires dejando a los Rangers de Glasgow para emigrar al ŽNK Split de la Primera Liga de Futbol Femenina de Croacia, pero sigue rompiendo corazones en cada oportunidad que tiene.

En esta ocasión O'Neill cautivo a sus fans en redes sociales al lucir su belleza y linda figura con una imagen donde ha mostrado su bello rostro con un top en color blanco y los labios pintados de rosa.

“Good for your health��”, escribió Sonia en redes sociales junto a la publicación donde se robo las miradas dejando ver su linda figura posando con el top blanco y encantadora mirada recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios hacia la futbolista no se hicieron esperar.

Publicación de Sonia O'Neill luciendo su belleza/Foto: Instagram

Sonia O'Neill se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, luciendo su belleza dentro y fuera de las canchas dejando ver su linda figura deleitando a sus más de 233 seguidores con los que cuenta en Instagram.