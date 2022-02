Sonia O'Neill deja de lado las canchas y enamora a sus fans con linda selfie en redes.

La futbolista venezolana Sonia O'Neill se ha convertido en toda una sensación dentro y fuera de las canchas donde muestra su gran calidad en cada uno de los campos donde ha jugado la cual la ha llevado a ser convocada por su selección, pero además se ha ganado un lugar dentro de las redes sociales donde ha sabido lucir su belleza y también su linda figura.

Sonia O'Neill se ha encargado de llamar la atención de propios y extraños en las redes sociales dejando ver su gran físico y belleza, con la cual también ha cautivado a sus seguidores, además de su gran calidad en el mediocampo que la ha llevado a ser una indiscutible en la selección femenil de Venezuela.

La futbolista canadiense naturalizada venezolana no deja de sorprender a sus fans, el año pasado cambió de aires dejando a los Rangers de Glasgow donde era toda una celebridad para emigrar a un equipo Croata, donde sigue rompiendo corazones en cada oportunidad.

En esta ocasión O'Neill cautivo a sus fans en redes sociales al lucir su belleza con una imagen tipo selfie donde ha mostrado su bello rostro y linda mirada que ha enamorado a sus seguidores, además de portar un linda blusa con un escote algo pronunciado que ha llamado la atención.

“Shoutout to the sun , only time my eyes look this light ☀️”, escribió Sonia en redes sociales junto a la publicación donde se robo las miradas dejando ver además su bello rostro y encantadora mirada recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios hacia la futbolista no se hicieron esperar.

Foto de Sonia O'Neill cautivo a sus seguidores en redes/Foto: Instagram

Sonia O'Neill se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, luciendo su belleza dentro y fuera de las canchas dejando ver su linda figura deleitando a sus más de 237 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.

