Sonia O’Neill enamora a sus fans luciendo su belleza en traje de baño desde Isla Margaritas.

La futbolista Sonia O’Neill se ha convertido en toda una revelación en redes sociales gracias a su belleza y su gran físico que cautivan a sus seguidores desde el terreno de juego y fuera de él.

Sonia O’Neill qué hace unas semanas dio a conocer su incorporación al ŽNK Split de Croacia tras su salida del conjunto de los Rangers de Glasgow, sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales en cada una de sus publicaciones donde ha lucido su linda figura.

La canadiense naturalizada venezolana se ha encargado de encender las redes sociales mostrando sus rutinas de entrenamiento, así como su espectacular físico que enamoran a cualquiera y en esta ocasión no ha sido la excepción.

En esta ocasión O’Neill subió la temperatura en redes sociales al compartir una imagen en traje de baño en color negro desde la playa a la orilla del mar en Isla Margarita luciendo su espectacular figura y su linda piel bronceada.

En la publicación no solo la futbolista se roba las miradas de sus seguidores, pues también aparecen algunas jugadoras de la Selección de Venezuela, como Deyna Castellanos.

Publicación de Sonia O'Neill en redes sociales/@soniaoneill_

La publicación de Sonia no paso desapercibida y tuvo una buena respuesta por parte de sus seguidores alcanzando más de 46 mil me gusta y más de 700 comentarios dónde los elogios no se hicieron esperar para la canadiense naturalizada venezolana.

Sonia O’Neill se ha caracterizado por compartir sus rutinas de entrenamiento ya sea en el gimnasio o en la cancha, además de dar a conocer parte de su vida cotidiana y mostrar su belleza y espectacular cuerpo que han cautivando a sus más de 211 mil seguidores en Instagram.

Fotos de jugadores de Venezuela en la playa de Isla Margarita/@soniaoneill_