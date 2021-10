Sonia O'Neill muestra su belleza en redes sociales con lindo outfit casual de jeans.

La futbolista Sonia O’Neill se ha convertido en toda una sensación dentro de la Selección de Venezuela, no solo por su gran trabajo en el campo de juego, sino también por su belleza que demuestra en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Sonia O’Neill se ha encargado de llamar la atención de propios y extraños en las redes sociales dejando ver su gran físico y belleza, con la cual también ha cautivado a sus seguidores dentro y fuera de las canchas.

La futbolista canadiense naturalizada venezolana no deja de sorprender a sus fans, y la nueva mediocampista en el ŽNK Split de Croacia sigue consolidándose como una de las futbolistas que ha cautivado las redes sociales.

Leer más: Lyna Pérez cautiva a sus seguidores con lindo atuendo en llamativo color verde

En esta ocasión O’Neill cautivo a sus seguidores luciendo su linda figura en redes sociales portando un top en color blanco y un jeans en color azul que resaltaron sus mejores curvas.

“Atrápame mientras me preocupo”, escribió Sonia junto a la publicación donde enamoró a sus seguidores con su linda figura y mirada, recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Sonia O'Neill en redes sociales/Foto: Instagram

Sonia O’Neill se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como sus rutinas de entrenamiento y su belleza dejando ver su linda figura deleitando a sus más de 212 mil seguidores con los que cuenta en instagram.