Sonia O'Neill pide disculpas a la afición tras quedar eliminada de la Copa América

Caracas, Venezuela.- La Selección Femenina de Venezuela hizo una destacada participación en la aún celebrada Copa América Femenina 2022, pero no fue suficiente para conseguir el boleto a la Copa del Mundo que organizará conjuntamente Australia y Nueva Zelanda para el 2023. Él elenco de Pamela Conti trató de ser el primero en lograr la clasificación a un Mundial, sin embargo la derrota contra Chile Femenino acabo con todas las posibilidades de seguir en la pelea.

A pesar de terminar en el tercer lugar de grupo la Vinotinto todavía tuvo esperanza de jugar reclasificación, siempre y cuando ganara el duelo por el quinto lugar. El partido estuvo muy parejo pero hizo preocupar a las de Caracas cuando al 65' sufrieron el tanto de Daniela Zamora. El tiempo era su peor enemigo, no obstante en el último suspiro del juego la futbolista del Manchester City, Deyna Castellanos, empató a quemarropa para enviar la contienda a la serie de los penales.

Aunque Venezuela Femenino tendría la moral alta que las mismas jugadoras de Chile Femenino no fue posible el triunfo. Falló sus primeros dos tiros y después del quinto penal Chile Femenino marcó el de la victoria y terminó con el sueño de las venezolanas, quienes se tendrán que conforman con participar en los Juegos Panamericanos del próximo año que se llevarán a cabo del 20 de octubre al 05 de noviembre en Santiago de Chile.

Venezuela Femenino estará en Panamericanos

Entre las futbolistas que participaron en la Copa América Femenino 2022 la 'Mujer Maravilla', Sonia María O'Neill, fue una de las representantes que dio la cara luego de la eliminación. Por medio de un comunicado se disculpó con toda la gente que estuvo desde el día uno apoyando a la Vinotinto, asegurando que trabajrá más fuerte para volver a competir en este torneo continental y darle la mayor alegría que el país sigue esperando para asistir a una Copa del Mundo.

"Quiero pedir disculpas a todo el equipo y todos los fanáticos por el partido de hoy. Sé la jugadora que soy y el nivel y la experiencia que tengo, pero hoy no lo demostré, no fue suficiente y lo siento. Yo sé que estoy recuperando de una operación y todavía falta poco de ritmo pero no es excusa. Quiero agradecerles a todos por su apoyo en los buenos y los malos. Todo lo que puedo prometerles a mi equipo y fanáticos es que trabajaré lo más duro posible durante los próximos meses para mantenerme saludable y lista para lo que viene", mencionó Sonia O'Neill.