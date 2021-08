Sonia O'neill generadora de pasiones con tremando traje de baño rojo

Europa.- La futbolista profesional por Venezuela pero nacida en Canadá, Sonia O'neill ha vuelto a ser el centro de atención y es que la escultural mujer compartió cómo pasa sus vacaciones por Europa y dejó a más de uno sorprendió al presumir su extraordinaria figura al usar un traje de baño color rojo.

A través de su cuenta de Instagram, Sonia O'neill ha compartido ya algunas fotos de su visita a las playas en Croacia con una serie de fotografías una cada vez mejor que la siguiente lo que ha hecho que los likes y mensajes aplaudiendo la belleza de la jugadora no dejen de llegarle.

La imagen con la que elevó la temperatura fue con las más reciente pues aunque en sus otras imágenes tambien modele sus trajes de baño, el color rojo tiene mucho más impacto y eso se ve reflejado en la cantidad de likes que cada que pase el tiempo va en aumento al punto de que se puede convertir de las más aplaudidas para Sonia O'neill en sus vacaciones.

Sonia O'neill es dueña de una figura envidiable y poco común en el futbol femenil pues en los últimos años se ha acostumbrado ver físicos más delgados pues se piensa que son más agiles, pero en el caso de la jugadora venezolana no sucede así ya que estar en perfecta forma pero con un poco más de volumen que el resto de sus compañeras no la pone en desventaja, al contrario es un plus para ella.

Así disfruta las playas en Europa Sonia O'neill | Foto: Instagram Sonia O'neill

Sonia O'neill además de ser un icono para el futbol de Venezuela , tambien ha tomado una nueva faceta en sus redes sociales donde presume además de su belleza, su figura, sus resultados del futbol y otras cosas interesantes lo que ha hecho que su comunicad cada vez vaya en aumento.

Actualmente tiene 26 años de edad y aunque ya incursionado en el modelaje, por ahora no es algo prioritario para Sonia O'neill pero en caso de dejar el futbol sin problema podrá seguir vigente ahora con otra faceta en su vida.

