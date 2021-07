Sonia O’neill sorprende luciendo su espectacular figura en traje de baño

La futbolista Sonia O’neill se ha convertido en toda una revelación en redes sociales gracias a su belleza y su gran físico que cautivan a sus seguidores desde el terreno de juego y fuera de él.

Sonia O’neill qué hace unas semanas diga conocer su salida del conjunto de los Rangers de Glasgow todavía no ha dado a conocer cuál será su siguiente equipo pero aún así sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La canadiense naturalizada venezolana se ha encargado de encender las redes sociales mostrando sus rutinas de entrenamiento y su espectacular físico que enamoran a cualquiera.

Leer más: Selección Mexicana: Héctor Herrera con mayor cifra de tiros a puerta en Copa Oro

En esta ocasión O’neill subió la temperatura en redes sociales al compartir una imagen en traje de baño en una embarcación desde el mar luciendo su espectacular figura y su linda piel bronceada.

Cómo parte de sus días libres la futbolista lució un lindo traje de baño de dos piezas dejando ver su linda figura y atributos luciendo además un piercing en el ombligo luciendo aún más sensual.

La publicación de Sonia no paso desapercibida y tuvo una buena respuesta por parte de sus seguidores alcanzando más de 22 mil me gusta y más de 300 comentarios dónde los elogios no se hicieron esperar para la canadiense naturalizada venezolana.

Leer más: Copa Oro: México y El Salvador ostentaron su segundo entrenamiento previo a la fecha 3

Sonia O’neill se ha caracterizado por compartir sus rutinas de entrenamiento ya sea en el gimnasio o en la cancha, además de dar a conocer parte de su vida cotidiana y mostrar su belleza y espectacular cuerpo que han cautivando a sus más de 193 mil seguidores en Instagram.

Se inunda Guadalajara: colonia Oblatos

Síguenos en