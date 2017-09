¡Sorpresivo! Andre Ward anuncia su retiro del boxeo

Estados Unidos.- El día de hoy el boxeador estadounidense Andre Ward, uno de los más exitosos en los últimos años, anunció de forma sorpresiva su retiro de los cuadriláteros a la edad de los 33 años y justamente estando como dentro de los primeros clasificados en la lista de los libra por libra del mundo.

Por medio de un comunicado Andre "S.O.G" Ward, expresó que colgará los guantes luego de haber cumplido con sus objetivos, en donde el deporte de los puños le dio más de lo que él entregó y decide retirarse porque ya no se siente la misma pasión y compromiso como lo hacía antes, y es que el estadounidense literalmente barrió las divisiones supermediano y semipesado en donde logró obtener casi todos los títulos.

Andre Ward anunció hoy que se retira del boxeo. Para tí, ¿Cuál fue la pelea más importante?#RankingsDeImpacto pic.twitter.com/YY9FgkD8vf — Nación ESPN (@Nacion_ESPN) 21 de septiembre de 2017

"Quiero ser claro. Me voy del boxeo porque mi cuerpo ya no puede soportar los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo darle a mi familia, a mi equipo y a los fanáticos todo lo que tengo, entonces ya no debería estar peleando", dijo Andre Ward, quien deja el boxeo como campeón mundial semipesado.

Andre Ward, fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 de Atenas para su país al derrotar al bielorruso Magomed Aripgadjiev. Desde su incursión en el profesionalismo dio muestras de lo que podía lograr. ser uno de los mejores del mundo que para ser sinceros, "S.O.G" no tuvo la atención mediática como si la han tenido otros boxeadores a pesar de ser un pugilista de élite.

El boxeo pierde a otro grande: se retiró Andre Ward, el campeón sin prensahttps://t.co/7Geit2s0xd pic.twitter.com/3RUBs60Iq1 — TodaPasion (@TodaPasion) 21 de septiembre de 2017

"Te amo. Has estado a mi lado desde que tenía 10 años. Me has enseñado mucho. Me has humillado. He sacrificado mucho por ti. Pero me has dado más de lo que he creído posible. Te estaré siempre agradecido. He hecho amigos para toda la vida. Me alejo del boxeo de hoy, pero me voy en lo más alto de una gloriosa montaña. Lo hice. Lo hicimos", escribió en una emotiva carta el boxeador estadounidense.

Meses atrás Andre Ward, ya había expresado su intención de colgar los guantes, sin embargo, decidió tomar una pelea de revancha ante el ruso Sergey Kovalev a quien derrotó por un nocaut técnico muy polémico.

El estadounidense Andre Ward dijo adiós invicto del boxeo profesional con 32 peleas ganadas, 16 de ellas por la vía del cloroformo. Fue campeón mundial semipesado de la WBA (Super), de la IBF, de la WBO, así como también ganó el título supermediano de la WBA y del WBC. Su retiro ha caído como balde de agua fría en los aficionados del boxeo ya que se está despidiendo en el mejor momento de su carrera.