"Soy Iron Man": Maradona (Video)

Argentina.- Se jugaba un partido ante el Central Córdoba de Santiago de Estero cuando Maradona sufrió una caída que le dio la vuelta al mundo pero fue más épica la respuesta al cuestionarle en una entrevista lo que había sucedido.

La cadena de televisión TyC Sports le realizó una entrevista a Diego y en un adelanto de la misma mostraron la aclamada frase hecha famosa por el actor de Marvel, Robert Downey Jr en Avengers End Game. En la sección llamada Líbero vs Diego Armando se aprecia el momento en que el "10" dice: "Zafé, lo peor es que no me dolió. Soy Iron Man" mencionó mientras sonreía. Todo esto por la primera victoria de Gimnasia en campo de Central Córdoba.

Diego confiesa que quiso mantener alguna charla con el nuevo presidente del club, Alberto Fernández pero no la pudo lograr, "Lo llamé y no me atendió, Sí hablé con Kicillof. ¡Alberto, te estoy llamando! declaró.

También mencionó un poco de lo que podría venir para su futuro, y es que cree que ganaran las elecciones y se quedará con el Lobo, "Vamos ganar las elecciones y me voy a quedar en Gimnasia, sino iré a buscar trabajo a otro lado. Hay varios clubes que me quieren, pero hoy soy Gimnasia de la Plata".

Maradona ha estado al frente de Gimnasia ya por más de dos meses al tomarlo en la jornada 6 de la Superliga Argentina, con un saldo de 4 ganados, 2 empates y 6 derrotas para un total de 14 unidades en 12 partidos, actualmente ocupa la posición 21. La liga entrará en el parón de fin de año y volverá a la actividad el próximo año, Maradona y Gimnasia regresan al futbol el 26 de enero cuando Vélez visite la casa de Gimnasia en punto de las 13:00 horas.