"Soy de los mejores jugadores del mundo", Chicharito tras el gol con el Real Madrid

Los Ángeles.- Como los Live de Instagram están de moda, Javier 'Chicharito' Hernández y el periodista y amigo del futbolista Sergio Dipp quien labora en ESPN fueron participes de ese momento.

El comunicador le preguntó al mexicano como se había sentido al haber marcado un gol como ese, en un lugar como ese y en la instancia que se logró, recordando que este miércoles se cumplieron 5 años de que Hernández jugó para el Real Madrid y celebraba el gol que le hizo al Atlético de Madrid en los 4tos de la Champions.

Obviamente para Chicharito fue uno de los mejores momentos de su carrera cuando el Santiago Bernabéu coreaba en un solo grito su nombre por darles el paso a las semifinales de esa edición. Fue ahí cuando Dipp le pregunta como fue el momento.

Yo estaba en medio campo y veo que arranca Cristiano arranca y se la da a James y le regresa la pared; yo veo que Cris la para un poco más largo, yo me freno para ser una opción y uno de los mejores jugadores de la historia me la da y tengo que empujarla".

Habló que la oportunidad de ese momento llegó de una manera triste pues Karim Benzema y Gareth Bale estaban lesionados y él tuvo la oportunidad para finiquitar un duro partido que aseguró que pudieron ganar hasta en tiempos extras.

“Que no puede ser, que no puede ser que se da todo para que me toque esa oportunidad, En ese momento estaban lesionados Benzema y Bale. Ancelotti confió en mí y me dijo es tu momento. Era como una graduación. Soy de los mejores jugadores del mundo, aunque haya durado un segundo".

Hernández solo jugaría unos partidos más con el equipo español para luego regresar al Manchester United, pero se dijo aunque sea por un momento uno de los mejores jugadores del mundo al anotar bajo estas circunstancias.