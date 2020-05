'Soy un agradecido de lo que me ha tocado vivir', César Ramos

Culiacán.- El árbitro culiacanense César Arturo Ramos Palazuelos habló en exclusiva para EL DEBATE sobre su carrera profesional, lo que viene para su futuro y el difícil momento que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19.

¿Cómo has pasado este momento delicado que se vive por la pandemia?

¿Cómo le has hecho para mantenerte activo en esta cuarentena?

Mi día empieza a las 05:00 horas, me levanto a tomar un refrigerio porque a las 06:00 horas me tengo que conectar para un entrenamiento virtual vía Zoom con un preparador físico. Las rutinas me las mandan en la noche para que en la mañana tengamos los aparatos que ocuparemos. Para las 09:00 horas aproximadamente tomamos una sesión de entrenamiento mental direccionados a esta situación".

La pandemia orilló a la cancelación de la Liga MX, ¿qué opinas?



¿Cómo visualizas el regreso a la actividad con las medidas pos-COVID-19?



¿Qué significa para ti ser uno de los árbitros con más recorrido actualmente del futbol mexicano?

¿Qué te falta por cumplir en el mundo del arbitraje?

En el arbitraje, como en la vida, nunca dejas de aprender, nunca dejas de adquirir un conocimiento posterior a cada experiencia. No sé qué me faltaría, pero lo que sí sé es que soy un agradecido de lo que me ha tocado vivir. A lo mejor vienen páginas nuevas por escribir, simplemente hago el mejor esfuerzo, que por mí no quede".