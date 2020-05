Stefan Medina revela donde quiere retirarse

Nuevo León.- John Stefan Medina ha sido uno de los pilares en la defensa de los Rayados de Monterrey para la obtención de los títulos de Liga y Concachampions en 2019, así como para estar en la final de Copa de este semestre, sin embargo parece que en el corazón del colombiano no se encuentran solo los colores de los regios.

A través de una transmisión en vivo en Instagram con Felipe Munoz, Stefan expresó su deseo de algún día regresar al club donde debutó, el Atlético Nacional de Colombia y poder colgar los botines en dicho equipo.

El ex jugador de los Tuzos del Pachuca continúo recordando con algunos aficionados los momentos mas entrañables que vivió con los “verdolagas”, en una gran atapa de multicampeonatos de 2011 a 2014.

Fue increíble esa despedida, la he visto apenas tres o cuatro veces porque me da nostalgia, se los he mostrado a mis hijas. Ese momento fue magnífico, el cariño y el apoyo de la gente era especial. Que mi trabajo haya inspirado a mucha gente fue maravilloso y me podía ir tranquilo”, comentó.