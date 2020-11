Stephen Eustaquio no descarta vestir de nuevo la camiseta del Cruz Azul

Cuando llegó al futbol mexicano venía con muchas ganas de triunfar, pero la suerte no le sonrió al portugués Stephen Eustaquio, tras ser firmado por el Cruz Azul. Una lesión en su debut y el cambio de entrenador, hicieron que pasara practicamente desapercibido en la Máquina cementera.

Eustaquio pasó el trago amargo y tras recuperarse de la lesión, volvió a su país Portugal y actualmente atraviesa por un gran momento en el club Paços de Ferreira.

“Me lesioné en la segunda semana, no quiero hablar mucho de eso, pero fue una experiencia muy buena en la que encontré diferentes personas con culturas diferentes y, al final, crecí mucho y estoy feliz de haberlo pasado”, externó Stephen en entrevista para la agencia EFE.

Eustaquio continuará en el cuadro de Paços de Ferreira, ya que tiene contrato hasta 2022, pero después deberá reportar con la directiva de Cruz Azul, por lo que no descarta volver al futbol mexicano.

“Tengo muy buenos amigos, Orbelín Pineda o Elías Hernández. Me lesioné, pero todos me apoyaron y hablo con ellos como si fuesen de aquí, de Portugal. Les mando mucha fuerza. Voy a estar en Paços de Ferreira hasta 2022. Después tendré que hablar con Robert Siboldi”, declaró.

Cabe recordar que La Máquina que dirigía el portugués Pedro Caixinha firmó a Eustaqui para sustituir a Iván Marcone y tuvo su debut en Liga MX en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2019 contra Xolos , donde entró de cambio al 56’, le anularon una tarjeta roja y al 78' se rompió el ligamento cruzado que lo tuvo 8 meses fuera, lapso en el que creció como persona.

“Lo que yo más quería era jugar para los aficionados. En el tema personal creo que crecí mucho. Empecé a valorar mucho a la familia, a los amigos, las cosas fuera del futbol. Crecí mucho porque valoré mucho más las conexiones que tenía y el futuro, el preguntarme después del futbol qué haría.

Señaló que: "Aprendí mucho a mirar y no jugar. Creo que los ocho meses son muy malos porque no juegas, pero no puedes llevarlo por ahí”.