VIDEO, coach de los Warriors y su anécdota con Jordan

Atlanta, Estados Unidos.- Steve Kerr ha ganado todo en la NBA como jugador y ahora como entrenador de los Golden State Warriors.

Como jugador estuvo en uno de los mejores equipos de todos los tiempos los Bulls de Chicago comandados por el más grande Michael Jordan.

Kerr logró ganar tres anillos de campeón con los Bulls 96, 97 y 98.

Pero antes de jugar con el más grande, Kerr lo tuvo que sufir como rival mientras jugaba con los Cleveland Cavaliers.

Ahora el coach de los Warriors tuvo una anécdota cuando enfrentó a Jordan y la manera en como terminó todo.

"Tuve que defender a Michael en Cleveland, estuve ahí un par de años. Comenzamos el partido, tuve el primer tiro de la posesión, él me encerró y clavé un tiro en suspensión, me sentí muy bien. En los siguientes minutos él no estaba anotando y yo me sentí muy bien conmigo mismo", describió Kerr.