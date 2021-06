Stole Dimitrievski deja de lado un sueño por jugar la Euro con Macedonia del Norte

Un momento dulce, pero complicado a la vez vive el portero de Macedonia del Norte, Stole Dimitrievski, quien juega la histórica primera Eurocopa con su selección, pero también se perdió la parte más importante de la temporada con su equipo el Rayo Vallecano.

Dimitrievski es titular y uno de los líderes de su selección, quien cayó por 3-1 contra Austria en el primer juego del certamen, pero sin duda su equipo vive un momento difícil de olvidar con su primera participación en un certamen de este calibre.

Su equipo en España, ha echado mano de Luca Zidane, quien era hasta hace unas semanas su portero suplente, es el encargado de defender los tres postes en Vallecas.

Hasta el momento, el Rayo Vallecano pudo pasar sin problemas la ronda de semifinales al vencer por 3-0 en la ida y 2-1 en la vuelta al Léganes. Pero ya en la final, cayó en casa 2-1 contra el Girona, en un partido complicado y difícil para los dirigidos por Andoni Iraola, pues sus rivales llegaron apenas par de ocasiones a su puerta y lograron darle vuelta al marcador.

La final de vuelta se jugará el domingo 20 de junio en el estadio del Girona y el Rayo debe de ganar por una diferencia de dos goles si quiere lograr su ascenso a Primera División de España.

Hace uno días, el portero de Macedonia, declaró para el portal Goal.com, su rotundo desacuerdo por la manera en la que el calendario de la Segunda Categoría no se recortó y empalma con el inicio de la Eurocopa 2020.

"Es muy injusto no poder estar con mis compañeros, la portería del Rayo está a buen recaudo. Me da rabia y no entiendo cómo se pueden solapar fechas tan importantes, que suponen un conflicto entre selecciones y clubes. El calendario está muy cargado. Al menos, no podré estar por un motivo que también me llena de orgullo, compensa un poco, no es una lesión, ni una desgracia. Es la primera vez que mi país se clasifica para la Euro. Histórico. He andando todo el camino hasta llegar aquí, no podía faltar, es un privilegio" dijo el portero.

"Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y queremos seguir así haciendo un buen torneo. Venimos de un país que se merece este tipo de buenas noticias. Es muy especial para nosotros y queremos hacer felices a nuestra gente".

"Por supuesto, considero que es un gran éxito estar en la Euro, pero queremos competir. Ese es mi objetivo a nivel personal: competir y darlo todo, para no arrepentirme al final del torneo", comentó, Stole.

El portero de basta experiencia en España, comentó que tiene un buen recuerdo de su clasificación a la Euro 2020.

"Fue un momento muy intenso. Lo celebramos juntos como equipo y todos hablaron con sus familias y amigos llenos de felicidad. Recuerdo que las calles de Skopje estaban llenas de gente celebrándolo. Fue increíble", finalizó el portero.