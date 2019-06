Subcampeones olímpicos grandes ausentes de México en Lima 2019

Los subcampeones olímpicos de Río 2016 María Espinoza, de taekwondo, Guadalupe González (atletismo), y Germán Sánchez (saltos), encabezan a más de una decena de mexicanos de clase mundial ausentes en los Panamericanos de Lima 2019.

Espinoza perdió la semana pasada ante la medallista mundial Briseida Acosta el combate eliminatorio para formar el equipo de taekwondo en la división +67 kilos y será la figura que más echarán de menos los mexicanos por tratarse de la mejor deportista mujer de la historia del país.

Con tres medallas olímpicas (oro en Pekín 2008, plata en Río 2016 y bronce en Londres 2012) y tres preseas de colores diferentes en Mundiales, Espinoza esperaba ganar los Panamericanos por segunda vez un año antes de su retiro, pero perdió en punto de oro ante Acosta y dejó a la delegación sin su deportista más laureada.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Guadalupe González no defenderá el título en la marcha de 20 kilómetros porque está suspendida luego de dar positivo de dopaje a inicios de año, mientras Germán Sánchez, plata en la prueba de plataforma en Río 2016, no viajará a Lima por estar convaleciente de una cirugía de tendón de Aquiles.

Espinoza no será la única peleadora de primera fila fuera del equipo de taekwondo. En ese deporte, que, según los pronósticos, puede dar el 20 por ciento de las medallas de oro de México en los Juegos, quedaron fuera los monarcas de Toronto 2015 Carlos Navarro, bronce de los Mundiales del 2017, y Saúl Gutiérrez, de los del 2015, relegados por jóvenes en mejor momento de forma deportiva.

María del Rosario Espinoza durante un entrenamiento/AFP

Otra baja dolorosa en la selección es la de una de las deportistas más queridas del país, la gimnasta de 24 años Alexa Moreno, bronce en caballo de salto en los Mundiales de 2018. Sufrió un malestar en el selectivo y la dejaron fuera del equipo sin respetar su jerarquía, algo común en México donde los grandes campeones deben demostrar forma deportiva a cada rato.

Otros medallistas mundiales, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, no estarán en el equipo de saltos. Fueron superados en la eliminatoria para formar el equipo y no defenderán el título en saltos sincronizados desde el trampolín y en el caso de Pacheco no podrá retener su cetro individual en tres metros.

Hace cuatro años una de las victorias más heroicas de México en Toronto la logró Brenda Flores en 10.000 metros planos. Tampoco renovará su título al ser vencida en la eliminatoria para formar el equipo por la keniana Risper Biyaki Gesabwa, naturalizada mexicana, y por Úrsula Sánchez.

A pesar de las ausencias, los jerarcas de la delegación mexicana confían en que el equipo gane más de 20 medallas de oro con las mejores posibilidades de triunfos en saltos, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, atletismo, fútbol, racquetbol, squash, remo, triatlón, patinaje y vela.

Guadalupe González tras obtener su medalla en los Juegos Olímpicos de Brasil 2014/Jam Media

En Lima 2019 México competirá con 543 deportista, 296 hombres y 247 mujeres que concursarán en todos los deportes excepto béisbol, disciplina en la que el país no logró la clasificación.