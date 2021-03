"Sufrí abuso sexual; me intenté suicidar": Pascal Nadaud, de 'Exatlón México'

El atleta Pascal Nadaud recién eliminado del Exatlón Mexico este fin de semana pasado, reveló detalles muy oscuros de su infancia, donde detalló abuso sexual por parte del esposo de su abuela.

"Las redes de mi vida son que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron; sufrí abuso sexual; me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecté", dijo Pascal Nadaud en una entrevista para Ventaneando.

Pascal Nadaud relató que vivió en su infancia en un puebl de Francia, pero luego del divorcio de sus papás regresó a México.

"Mi niñez la verdad fue... la recuerdo muy oscura, muy triste. Terminé creciendo en Francia, vivíamos en un pueblito y cuando se separaron mis papás regresamos. Yo me quedé con mis abuelos en Manzanillo, mi abuela estaba con un italiano que al final era alcohólico", comentó Pascal Nadaud.

Nadaud comentó que le fue díficil dar pie al tema con sus familiares, ya que fueron momentos muy complicados en su infancia y no podia encontrar el momento para poder destapar el oscuro pasado de agresión sexual.

"Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé esa persona ya estaba muerta. Al principio no me creían, mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, o sea, para tratar de decirle: '¿Por qué a mí?'", señaló.

Nadaud señaló que el caso de agresión sexual se dio a los seis años cuando el esposo de su abuela comenzó a abusar de él. Agregó que aún le cuesta trabajo hablar del dolor que le causó.