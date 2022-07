Sunny Ray deslumbra a sus fans con cosplay con atuendo de la Power Ranger rosa

México.- Sunny Ray hizo el sueño realidad de muchos y muchas al vestirse como uno de los Power Rangers, en esta ocasión el elegido fue la Ranger Rosa de las primeras entregas por lo que trajo muchos buenos recuerdos a muchos de sus fans quienes crecieron con esa saga. Ahora la influencer muy a su estilo lo trajo a la realidad y en poco tiempo se ha convertido en uno de las sesiones consentidas.

A través de su cuenta de Twitter Sunny Ray compartió un par de fotos utilizando el traje de la Ranger rosa en donde destaca el diseño y la calidad del mismo pues para ser un cosplay logró que fuera lo más parecido. Incluso la misma influencer declaró que el color rosa es el que mejor le queda por lo que esta presentación ha sido la mejor en mucho tiempo.

Claro que tratándose de Sunny Ray este cosplay debe tener su toque, si bien no hay algo atrevido como es la costumbre de la cosplayer en sus anteriores presentaciones, si destacó su figura ante el entallado traje. En total solo fueron do fotos en donde resaltan además del color, los atributos de la modelo tanto de frente como por la parte de atrás, no por nada miles de fans reaccionaron al instante.

Sunny Ray aseguró que su color es el rosa | Foto: Twitter Sunny Ray

El mundo del cosplay si bien es muy satisfactorio para sus creadores tambien es muy costoso, pues prácticamente sus atuendos son hechos desde cero y eso les cuesta dinero y mucho tiempo. Para Sunny Ray eso es algo que no tiene importancia pues entrega fotos y atuendos de otro mundo y más cuando se trata de darle un toque atrevido, no hay quien le haga competencia.

Te recomendamos leer

Los seguidores quienes están acostumbrados a sus grandes prendas solo les quedó agradecerle por tan extraordinaria exposición. Así como tiene se héroes tiene muchos otros más que tambien son llamativos y muy coquetos que cumplen con su función de hacerla atractiva ante las cámaras.