Super Bowl: Equipos que portan jersey blanco mantienen supremacía en el emparrillado

Los Ángeles, California.- Los finalistas del Super Bowl LVI, Los Ángeles RAMS y Cincinnati Bengals tomaron la decisión de cuál será el uniforme que utilizarán para el emparrillado final de la temporada 2021-22 de la National Football League (NFL). Aparecerá el Yin y Yang en SoFi Stadium.

Los sorprendentes Bengalís, representantes de la Conferencia Americana, optaron por ocupar una uniformidad especial. Entrará al terreno de juego con un color negro, tono que vistieron para el juego de comodines frente a Las Vegas Raiders, franquicia que eliminaron por 26-19 en la Jungla.

Mientras que los anfitriones de este Super Tazón (RAMS) y participantes de la Conferencia Nacional, tomaron la decisión de vestir un equipamiento poco conocido en la franquicia de Carneros. Lucirán una playera blanca con detalles en azul y amarillo. El pantalón respetará los colores del equipo, será amarillo con calcetas azules.

Después de acertar en el color de su uniformidad los dos equipos están listos para reconocer el emparrillado del inmueble del Super Bowl LVI, tomando la delantera Los Ángeles RAMS, pues, irónico que parezca, los últimos 14 combinados que jugaron la final con casaca blanca conquistaron el Vince Lombardi.

Vista general del SoFi Stadium

AFP

Leer más: Arrestan en California a sospechoso de riña tras juego en el SoFi Stadium

JERSEY BLANCO, COLOR DE LA SUERTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

En este Nuevo Milenio los conjuntos que disputaron el Super Domingo con un tono blanco registran una hegemonía sobre sus rivales que aparecen con un tono distinto. De 17 finales disputadas 14 han terminado a favor de la escuadra que salió de blanco, Tampa Bay Bucanners es el último en reinar con este color en la NFL.

Tom Brady y los piratas derrotaron en el Super Tazón LV a los Kansas City Chiefs por 31-9, siguiendo la tradición de los equipos que utilizan la uniformidad de blanco. Los RAMS planean aumentar esa supremacía frente a Bengals, acompañado de su público en el SoFi Stadium.

Gronkowski y Brady celebran el campeonato

AP

ÚLTIMOS CAMPEONES CON UNIFORME BLANCO

Super Bowl XXXIX: New England Patriots (Blanco) 24-21 Philadelphia Eagles (Verde)

Super Bowl XL: Pittsburgh Steeers (Blanco) 21-10 Seattle Seahawks (Azul)

Super Bowl XLI: Indianápolis Colts (Blanco) 29-17 Chicago Bears (Azul)

Super Bowl XLII: New York Giants (Blanco) 17-14 New England Patriots (Azul)

Super Bowl XLII: Pittsburgh Steelers (Blanco) 27-23 Arizona Cardinals (Rojo)

Super Bowl XLIV: New Orleans Saint (Blanco) 31-17 Indianapolis Colts (Azul)

Super Bowl XLVI: New York Giants (Blanco) 21-17 New Engalnd Patriots (Azul)

Super Bowl XLVII: Baltimore Ravnes (Blanco) 34-31 San Francisco 49ers (Rojo)

Super Bowl XLVIII: Seattle Seahawuks (Blanco) 43-8 Denver Broncos (Naranja)

Super Bowl XLIX: New England Patriots (Blanco) 28-24 Seattle Seahawkks (Azul)

Super Bowl L: Denver Broncos (Blanco) 24-10 Carolina Panthers (Negro)

Super Bowl LI: New England Patriots (Blanco) 34-28 Atlanta Falcons (Rojo)

Super Bowl LIII: New England Patriots (Blanco) 13-3 Los Ángeles RAMS (Azul)

Super Bowl LV: Tampa Bay Buccaneers (Blanco) 31-9 Kansas City Chiefs (Rojo)

Leer más: NFL dará NFT a aficionados con boleto para el Super Bowl LVI