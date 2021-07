"Súper Porky presentía su muerte": Psycho Clown revela las últimas horas de vida de la leyenda

México.- El luchador Psycho Clown, uno de los hijos de José Luis Alvarado Nieves , "Súper Porky", reveló que su padre ya presentía que muy pronto fallecería, pues dio a conocer que en un homenaje que le hizo, él le dijo que sería la última vez que pisaría el ring.

El día de ayer, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) informó sobre la muerte de quien en sus principios era integrante de "Los Brazos". El luchador hacia unos años que había tenido que someterse a diversas cirugías en hombres y cadera. Asimismo, había perdido parte de la movilidad en una de sus piernas, lo que ocasionó que se retirará del cuadrilátero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El día de hoy se llevaron a cabo los cortejos fúnebre de la súper estrella de la Lucha Libre en la funeraria Rudiño, localizada en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Lugar al que acudieron aficionados a darle la última despedida al hombre de 58 años de edad.

Leer más: Tokio 2020: Beisbol vuelve como deporte olímpico después de 13 años

Antes de montar la guardia de honor sobre el ataúd, mismo en el que se colocó la mascara del Brazo de Plata, sus hijos Goya Kong, Estrellita y Psycho Clown atendieron a los medios informativos, fue ahí cuando revelaron que su padre se había despedido de todos, ya que presentía que iba a perecer.

Clown mencionó que el pasado viernes Porky se había despedido de su tía y de sus amigos. A lo dicho por Psycho se sumó Estrellita, quien declaró que "el viernes me dijo: 'ya me voy a morir y tú me vas a extrañar mucho 'enana', pero eres una guerrera".

Leer más: Tokio 2020: "Fue un honor representar a México en Softbol"; Stefania Aradillas

Aunado a ello, el enmascarado aseguró que su progenitor había muerto con "una gran sonrisa", pues reveló que, tras haber pasado cinco minutos de haber fallecido, lo miró y se encontraba con una sonrisa en el rostro, lo cual aseveró que lo deja tranquilo.

Asimismo, relató que el infarto que terminó con la vida de Brazo de Plata fue repentino. No obstante, a pesar de llevarlo a una clínica, donde les dijeron que estaba bien de salud, y él continuara con el dolor en el pecho, el luchador se rehusó a ir a un hospital, ya que quería irse a s casa.

Contó que lo dejó en su vivienda, se fue a su casa y por la noche la esposa de José Luis Alvarado Nieves lo llamó para avisarle de la situación por la que pasaba su padre. Al llegar, trató de reanimarlo, pero ya no presentaba signos vitales.

Síguenos en