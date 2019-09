Supervisan Quirino y Omar Canizales estadio de Guasave

Guasave, Sin.- Al supervisar los trabajos de remodelación del estadio de beisbol de Guasave “Francisco Carranza Limón”, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, señaló que el gobernador Quirino Ordaz Coppel pasará a la historia como el mejor gobernador en apoyar el beisbol, pues ahora Sinaloa contará con estadios de primer nivel, gracias a las remodelaciones del “Teodoro Mariscal” en Mazatlán, el “Emilio Ibarra Almada” en Los Mochis, y éste de Guasave.

“Estoy muy agradecido y quiero hacerlo público porque sin tu apoyo –gobernador- esto no fuera posible, el hecho de tenerlo para Los Mochis y también para Mazatlán, vas a pasar a la historia como el mejor gobernador en apoyar el beisbol y es el gran entretenimiento de Sinaloa, así es que muchas gracias”, dijo el dirigente del beisbol profesional en el Pacífico.

Canizales Soto confesó ante los medios de comunicación que lo entrevistaron, que debido a la magnitud del reto que implicó remodelar el vetusto estadio de Guasave, pensó en algún momento que no se podría concretar a tiempo para el inicio de la temporada el 13 de octubre, pero al supervisar personalmente los avances de la obra, confirmó que estará listo para el juego inaugural en el retorno a liga de los Algodoneros de Guasave, luego de una ausencia de cinco años.

Recorrido de la construcción | El Debate

“Yo quiero hacer un reconocimiento público al señor gobernador porque a distancia donde está la oficina de la Liga en Guadalajara, me doy cuenta que semana tras semana ha estado muy pendiente, no sólo del estadio sino de todo su estado. Yo te lo agradezco mucho, señor gobernador, ésta es una actividad y un evento muy importante para Guasave y si no hubiera sido por ese compromiso que tú hiciste de administrar los recursos que te hizo llegar don Alfredo Harp y más los que tú estás tratando de conseguir para que sea esto posible para toda la gente de Guasave”, añadió.

Contará con pasto sintético | El Debate

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio la bienvenida al presidente de la LMP, Omar Canizales, y le agradeció el que haya estado muy pendiente de todo este proceso de remodelación de estadios en Sinaloa, ya que es el único estado de la República que tiene cuatro equipos de beisbol, pero con cuatro estadios de primer nivel.



“Eso no cualquiera lo tiene y en un tiempo récord Sinaloa le dio la vuelta al espectáculo para la gente, porque esto es de la afición, es del pueblo para que venga y lo goce. Son sus estadios y vamos a inaugurar los tres estadios: Guasave, Los Mochis y Mazatlán”, aseguró.

El mandatario estatal agregó que estos nuevos estadios permitirán traer otro tipo de espectáculos para sacarle más provecho a estas inversiones. En cuanto al avance en el “Francisco Carranza Limón” dijo que a pesar de las lluvias va a estar terminado en tres semanas, para el juego inaugural.

Estado del terreno de juego | El Debate

“La presencia de ellos no tienen idea lo que significa el día de hoy porque es el aval, es el respaldo, es el reconocimiento precisamente a que va a haber playball y muy contento también el presidente de que esto sea una realidad, que se cumpla y sobre todo que Sinaloa va a estar con todo en la próxima temporada”, concluyó el mandatario estatal.

A su arribo al estadio, el gobernador y el presidente de la LMP, quienes estuvieron acompañados por la presidenta municipal de Guasave, María Aurelia Leal López; por el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; y por la directora del ISDE, Paola Moncayo Leyva, fueron recibidos por el encargado de la obra, el ingeniero Sebastián Arana, quien informó que el césped artificial se terminará de colocar el próximo martes, lo mismo que todas las butacas que faltan de los laterales, pues desde la semana pasada ya se habían instalado las del sector central.

Recorrido por el estadio | El Debate

El ingeniero explicó que ya se hicieron pruebas del drenaje del campo, las cuales resultaron satisfactorias, pues se trata de un terreno sintético de alta gama, del mismo tipo que tiene el estadio del equipo de Grandes Ligas los Diamondback de Arizona.

Además le comentó al presidente de la LMP que se atendieron todas las recomendaciones que hizo en su visita el inspector de estadios para la Major League Baseball, Chad Olsen, como ampliar el muro ciego en el jardín central, también la barda para que cumpliera las medidas reglamentarias profesionales, y una mayor iluminación de las torres de alumbrado.

Revisando las áreas el estadio | El Debate

Cabe destacar que también acompañaron a Omar Canizales, los presidentes de los clubes de beisbol de Sinaloa, Joaquín Vega Inzunza, de los Cañeros de Los Mochis; José Antonio Toledo Ortiz, de los Venados de Mazatlán; y del dueño de la franquicia de los Algodoneros de Guasave, Alfredo Arámburo.