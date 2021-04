Suzy Cortez posa con la camiseta de Messi en las playas de Cancún

La modelo brasileño Suzy Cortez se ha caracterizado por llevar la censura en las redes sociales al extremo, mostrando su piel canela y su cuerpo trabajado, además de que siempre muestra su apoyo al futbolista argentino del Barcelona, Lionel Messi.

En esta ocasión la Miss Bumbum 2019, sorprendió a sus seguidores no solo por mostrar sus exuberantes curvas, sino por posar con la camiseta que Lionel Messi usa en el Barcelona y desde las playas mexicanas, así lo dejo ver en Instagram.

Suzy Cortez compartió la fotografía en la red social antes mencionada, posando de espaldas con la parte inferior de un diminuto traje de baño, mientras sostenía el dorsal del capitán del conjunto azulgrana en las playas de Cancún, México.

La imagen compartido por la Miss Bumbum no ha sido tan comentada como otras que ha compartido en sus redes sociales al apenas contar con 230 me gusta, sin embargo, no deja de sorprender que la brasileña siga mostrando su gran figura con poca ropa y no cese el apoyo al futbolista argentino.

Esta no es la primera ocasión en que Cortez demuestra su apoyo a Messi, ya que en cada oportunidad y cuando el Barcelona tiene un partido importante, la modelo manda su apoyo al capitán azulgrana principalmente dedicándole fotografías y hasta videos portando sus camisetas.

Suzy Cortes ha tomado tan enserio su admiración por ‘La Pulga’ que hasta se ha tatuado su nombre, su rostro y hasta el escudo del Barcelona.

El jugador argentino apenas hace una semana se consagró campeón con el Barcelona al ganar la Copa del Rey venciendo por 4-0 al Athletic de Bilba, partido en el que Messi marcó un doblete para comandar al equipo al título.