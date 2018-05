"No me lo explico", admite portero del Bayern sobre su grave error en Madrid

Munich, Alemania.- Hundido anímicamente, el arquero del Bayern de Munich Sven Ulreich admitió que no se explica su grave error ante el Real Madrid (2-2), que contribuyó a la eliminación de los alemanes en las semifinales de la Liga de Campeones.

Sven Ulreich durante el partido ante el Real Madrid/AFP

“Queríamos llegar a la final y dimos lo máximo. Cometí ese error, que no tiene sentido. No me lo explico. Me hace daño por mi equipo y por vosotros, los aficionados”, escribió este miércoles en Instagram el suplente de Manuel Neuer, al día siguiente del empate en el Santiago Bernabéu, que privó a los bávaros de jugar la final de la Champions (victoria del Real Madrid por 2-1 en la ida en Alemania).

Las palabras no pueden describir hasta qué punto estoy decepcionado por esta eliminación en la Liga de Campeones”, añade.

La imagen del arquero, sentado totalmente solo en el césped del coliseo blanco después del partido, dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales y la prensa.

En nombre de sus compañeros, Javi Martínez respondió rápidamente al texto de Instagram: “Nos has salvado la piel a menudo”.

Su entrenador, Jupp Heynckes, prefirió no ser muy crítico después del partido y compartió la responsabilidad de ese gol “regalo” con Corentin Tolisso, que envió una cesión a Ulreich “que no debía haber hecho”, según el entrenador.

“Sven ha hecho una temporada formidable”, dijo Heynckes después del partido. “Tiene solamente una mancha. Quería agarrar el balón con la mano y se dio cuenta de que no era posible, se confundió. Es doloroso para él y para el equipo”, dijo el técnico.

Sven Ulreich tras la derrota ante el Real Madrid/AFP

Ese error entre Tolisso y Ulreich permitió a Karim Benzema poner el partido con un 2-1 provisional y complicar seriamente la situación para el Bayern.

Ulreich ha ocupado durante esta temporada la portería del Bayern, con Manuel Neuer lesionado. Tras unos inicios titubeantes fue ganando confianza, hasta el punto de que se le apunta como un posible integrante de la lista de Joachim Löw para el Mundial de Rusia.