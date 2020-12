TAS reafirma la suspensión de Rusia para competencias deportivas hasta finales de 2022 por encubrir casos de dopaje

Rusia.- A poco más de un año que se reveló que Rusia había sido castigada por casos de dopaje, este jueves el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó su decisión de mantener el castigo a la Federación Rusa lo que deja inhabilitada la Bandera, Himno y el mismo nombre del país para poder participar en cualquier evento deportivo por los próximos 2 años.

Con esta decisión, Rusia no podrá estar como ya se sabe en la Euro 2021, Juegos Olímpicos 2021, Copa del Mundo en Qatar 2022, Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y otros torneos que involucren tener el nombre del país como distintivo ante los otros países.

Esta decisión se tomó luego de que se revelara que la Federación Rusa ocultara varios casos de dopaje de sus deportistas a lo largo de los últimos eventos deportivos celebrados en distintas partes del mundo, principalmente en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, cuando la AMA debía revisar un registro de los atletas rusos pero esta fue modificada dejando visible la falta al reglamento con casos de dopaje.

Desde entonces ninguna federación deportiva del país ha podido participar en justas en las que el nombre Rusia se vea visible, pero aunque el TAS haya dejado inhabilitado el nombre no quiere decir que no pueda ser usado por los deportistas y es que en el mismo anuncio revelaron que los atletas que participen en todas las competencias deberá usar un uniforme con las leyendas "Deportista Neutral" y Rusia si así lo desea.

Esto deja claro que los atletas que no son los infractores podrás participar pero bajo los estatutos de la competencia, y eso es no utilizando los colores de su bandera o himno. Justo como se hacen en los Juegos Olímpicos que salen deportistas sin un país definido. Y en caso de que alguno de ellos sea el ganador de alguna competencia, esa presea no se abonará a la historia del país sancionado.

Los atletas no podrán utilizar su Bandera, Nombre o Himno en competencia | Foto: Agencias

Antes de que esta decisión se diera como oficial por el TAS, algunas delegaciones de otras disciplinas presentaron quejas para solicitar que si ellos no habían incurrido en la falta se les permitiera usar el nombre y todo lo que conlleva pero fue denegada, así mismo se anunció que figuras publicas como funcionarios políticos podrían asistir a las competencias sin problema, este caso directo para el presidente Vladimir Putin.

Si bien se comenzaron a tener esas pruebas hace ya 6 años, aun así la FIFA autorizó que en 2018 se llevará a cabo dentro del país ya investigado la Copa Mundial, teniendo claramente a Rusia como el primer calificado a la justa, además de cabeza de serie del mismo torneo. En esa ocasión el equipo quedó eliminado en 4tos de final ante Croacia en tanda de penales.