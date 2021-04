TKD: María del Rosario Espinoza gana plata en España

Culiacán.- México continúa presente en los podios internacionales, y en esta ocasión el escenario fue el Open de España donde la sinaloense María Espinoza consiguió la medalla de plata.

María Espinoza venció en la primera ronda a Urgence Mouega de Gabón por 9-7, y después derrotó en los cuartos de final a la española Elisabeth Piedras por 12-9.

En la semifinal eliminó a la española Adriana Hernández por 14-2, y en la final cayó ante la croata Doris Pole por 10-8, y para así quedarse finalmente con la medalla de plata en la categoría de menos de 73 kilos.

"Me sentí bien en esta competencia y teníamos muy claro que es lo que se debía trabajar en este Abierto, en el sentido de que no importaba que competidora tuviera enfrente sino aplicar lo que se trabajó en el CNAR, y creo que las cosas salieron aunque también salieron detalles que debemos de mejorar. Me voy contenta por el resultado, por los combates que he hecho y eso me da ritmo de combate ya que en Europa es otro estilo de combate. Además estoy haciendo puntos y eso me pone muy feliz", declaró Espinoza.

Será el próximo mes cuando María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta se enfrenten para conocer a la atleta que asistirá a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.