TUDN anuncia a Moises Muñoz como narrador del Necaxa vs América

Ciudad de México.- Moises Muñoz no deja de sorprender, de portero a analista de futbol y ahora está a unas horas de debutar como narrador. TUDN anunció que su figura será parte de la transmisión del Necaxa vs América como narrador del partido. Hasta el momento no sabe cuál será la dinámica para que el llamado "Arquero del Milagro" tome los micrófonos.

A través de la cuenta de TUDN en Twitter la televisora anunció que Moy Muñoz estaba por cumplir su sueño de ser narrador de un partido de futbol. Si bien ya tiene experiencia con el control de un juego debido a que desde se retiro como futbolista le dieron la posibilidad de acompañar en las transmisiones como analista de juego y de porteros.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En una entrevista el mismo Moy Muñoz se dijo nervioso de lo que podría pasar. Si bien tiene a su lado grandes exponentes de la comunicación como Paco Villa, Raúl Pérez y el mismo Enrique Bermúdez dice que será un reto aunque ya tuvo sus primeras experiencias en la eLiga MX donde ante la falta de narradores tuvo su oportunidad.

Estoy nervioso pero vamos a hacer todo lo posible para llevar una muy buena transmisión de este partido entre Necaxa y América. Estaré debutando en los micrófonos como narrador y ojalá que todo salga muy bien, eso es a lo que estamos apostando", comentó.

Aunque este deseo ya lo había externado hace tiempo. A finales del 2019 dijo que para que sus tres deseos se cumplieran debía estar al frente de un partido, el cual será este día, "Para pedir mis tres deseos para este próximo año; número 1, que pueda tener la oportunidad de narrar un juego".

Pero no la tendrá fácil, ya que la transmisión de TUDN va compartida con TV Azteca donde tendrá como rival directo a Christian Martinoli uno de los comentarista más seguidores incluso se le toma como el mejor de México de unos años para la fecha.

Moises Muñoz ya como parte de TUDN en un juego de Monarcas Moreila | Foto tomada del Instagram de Moises Muñoz

Moises Muñoz inició su carrera como futbolista en Monarcas, desde sus inicios siempre se le fue capaz de entregar un arco con la entera confianza de los entrenadores. Por muchos años fue el titular de la Monarquía hasta que fue cedido al Atlante, pero su verdadero nivel lo mostró con el América. Con la llegada de Miguel Herrera que lo tuvo en Atlante lo llevó al club para hacerlo uno de los referentes.

Con el América ganó todo, Liga, Concachampions, su final llegó con la contratación de Agustín Marchesín. Luego de eso fue a Jaguares y Puebla donde acabó su carrera como jugador y se integró al grupo de trabajo de TUDN donde se ha mantenido por sus comentarios sobre el deporte que lo vio crecer.

Te puede interesar

Liga MX: Brayan Angulo listo para volver en la jornada tres ante Chivas

Cayeron los grandes: Real Madrid y Cristiano Ronaldo eliminados de Champions League