Tamazula manifiesta su apoyo a los voleibolistas olímpicos de Tokio 2020

Alrededor de 200 personas se dieron cita en el estadio de futbol de la sindicatura de Tamazula, con el único fin de respaldar el debut olímpico de los voleibolistas locales, José Luis Rubio y Josué Gaxiola.

A pesar de la derrota que los guasavenses en un gran duelo ante Rusia que se decidió en tres sets, los presentes se mostró optimistas en poder ver a los muchachos avanzando a la fase eliminatoria, pues cayeron ante los actuales campeones del mundo.

Respaldo

El presidente del comité organizador de este evento, Ramón Leyva Espinoza, recalcó que se sintieron muy contentos por el apoyo de la gente para estos jóvenes de la región, ya que Josué Gaxiola es originario de ahí de Tamazula y José Luis Rubio de Los Ángeles del Triunfo, quienes los tuvieron al filo del asiento con el dramático tercer set en el que cayeron.

“Fue un buen evento, muy bien organizado, la verdad, pues la gente pudo apreciar un partido vibrante, aunque no se logró el triunfo, sin embargo, esperamos que los muchahos al ver estas imágenes puedan motivarse aún más”, confió.

A pesar que los padres de los volibolistas olímpicos no pudieron asistir, como se tenía planeado, la gente no dejó de apoyar y algunos se quedaron fuera.

”Nos gustaría que la alcaldesa nos permitiera tener un mayor aforo, pues mucha gente no pudo venir porque no alcanzó boleto, pero por apoyó no quedó”, finalizó Leyva Espinoza.

