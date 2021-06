Taylor Piscke trabaja dura para volver en forma al voleibol de playa

La voleibolista canadiense Taylor Piscke, no esta de vacaciones en estos momentos en su tierra natal, solo se ha dedicado estos últimos días a entrenar poco a poco para poder estar en forma para sus siguientes competencias internacionales con Canadá.

Pischke es una asidua amante al ejercicio, tanto así que en su propia casa adecuo un área para poder hacer sus rutinas de ejercicios cuando paso lo de la pandemia.

Ahora se dedica a estar en forma y mantener su cuerpo activo, ya que su deporte es muy demandandante y requiere de mucha fortaleza físcica en las copetencias. Pischke ha estado en constante participación con su país en muchos eventos y la tonica de trabajo ya la conoce a la perfección.

Pischke jugó en el equipo de voleibol de playa del equipo de Canadá con Melissa Humana-Paredes de Toronto de 2012 a 2016. John Child , quien compitió en tres Juegos Olímpicos y ganó una medalla de bronce en los Juegos de Atlanta de 1996, fue el entrenador del equipo.

Junto con Humana-Paredes, Pischke ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial Sub 23 (2013 y 2014), y siete medallas (3 de oro, 3 de plata, 1 de bronce) en el Circuito NORCECA de Voleibol de Playa entre 2013. y 2015.

Ambos llegaron a las semifinales de los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto y la Universiada de Verano 2013 en Kazán, Rusia.

Pischke también apareció en la edición de 2013 de Sportnet Magazine de "Beauty of Sport". y en 2016 fue defensora de la campaña Dove "My Beauty My Say".

