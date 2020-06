Técnico italiano llora la muerte de su madre en el inicio de la serie B

Lui è Antonio Filippini, attuale tecnico del Livorno. Durante il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid, è scoppiato in lacrime. Il virus gli ha portato via la cara mamma.

Un’immagine struggente, la quale dovrebbe far capire tante cose. Soprattutto ai complottisti pic.twitter.com/mefEKNKOmA