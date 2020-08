Televisoras se han llevado las críticas en el regreso de la Liga MX tras malas transmisiones

Ciudad de México.- Una muestra más de que la pandemia no solo afectó a los futbolistas en su rendimiento en el campo es que las televisoras han sido duramente criticadas en los aficionados en redes sociales por entregar una mala calidad en las transmisiones de cada fin de semana, la última gran nota la dio ESPN cuando en el partido de San Luis vs Cruz Azul la señal fue cortado en varias ocasiones y pasaron comerciales algo que no gusto a los televidentes.

Señales como Fox Sports y ESPN han sido las más castigadas en este inicio de temporada, el que pocas personas deban realizar todo el trabajo que antes estaba a cargo más personas han complicado que las transmisiones sean como antes. El en caso puntual de Fox Sports presentó problemas múltiples con el atraso de las imágenes mientras la narración iba muy adelantada.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Incluso en su peor entrega se dio hace unas jornadas atrás donde el equipo técnico de la televisora entregó un partido de Monterrey con tomas prácticamente a la altura del campo lo que molestó a quienes veían el partido porque las tomas no dejaba apreciar los movimientos claros de los jugadores como es la tradicional toma.

Opiniones de aficionados en redes sociales por las transmisiones | Captura de pantalla

ESPN se unió a esta tendencia al mostrar este domingo una de las peores transmisiones en lo que va del torneo cuando en varias ocasiones se dejó de pasar el partido para transmitir imágenes de un juego de tenis, después fueron comerciales. A esto se le unió que los aficionados han armado una revuelta contra la televisora por las narraciones de Jorga Pietrasanta ya que no es del gusto de los espectadores.

Quienes han sabido mantener la calidad en las mismas han sido TUDN y TV Azteca las cuales no han presentado problemas con las emisiones, las únicas criticas que han recibido es la gran cantidad de anuncios que pasan durante el partido. Este principalmente a TV Azteca con quienes también se han torneo en contra con la manera de narrar de Antonio Rosique y Carlos Guerrero.

Por su parte TUDN quien es la cadena que no ha tenido problemas con las imágenes y han recibido malos comentarios luego de implementar poner afectos sobre la pantalla que simulan aficionados en las gradas con grabaciones que cuando la pelota por por aire es imposible ver la acción de juego ya que estos efectos cortan la imagen.

La más reciente con el canal de Afizzionados quien transmite partidos en exclusiva de Chivas y Atlas también se ha llevado los reclamos luego de que en gran gran parte del partido la señal no es la mejor y al ser a través de una aplicación presenta muchos imperfectos que ya han colmado a los aficionados.

Las redes sociales se han llevado de comentarios que no dejan a ninguna bien parada a solo 6 jornadas del inicio de la temporada, aun tienen por delante 11 jornadas más lo que cada de una de ellas puedan transmitir en Liguilla y partidos de repesca.

Te puede interesar

Liga MX: Cruz Azul, líder absoluto del torneo Guard1anes 2020

Club America: Bruno Valdez se pierde el resto de la temporada por ruptura de ligamentos