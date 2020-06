Tena y Herrera reclaman a Juan Carlos Osorio

México.- Las declaraciones de Juan Carlos Osorio acerca de la falta de carácter y mentalidad de los jugadrores mexicanos en el Mundial 2018 sigan causando polémica, y en esta ocasión fueron dos ex entrenador del 'Tri' los que cuestionaron al estratega colombiano por su pensamiento.

Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, y Miguel Herrera, entrenador de América, criticaron a Osorio por romper los códigos del vestidor azteca al revelar cuestiones internas, además de señalar que los mexicanos nunca se han achicado contra Brasil, ya que ambos DT's han sacado resultados positivos ante la 'verdeamarela'.

El ”Piojo” comentó que dicha camada de futbolistas mexicanos que manejó el colombiano siempre tuvo gran actitud y entrega en todos los partidos, pues asegura que esos jugadores ya habían enfrentado a Brasil en el Mundial 2014, por lo que no cree que ellos se hayan achicado en ningún momento.

Da coraje que alguien comente que México no le juega bien a Brasil o que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil, y lo digo en el caso del profe Osorio que se equivocó rotundamente, porque esta misma selección que describió el Flaco y que la tuvo en Juegos Olímpicos y que la tuve en 2014, fueron las mismas selecciones que se enfrentaron”.

"Si no encontraste respuesta, la convicción de un técnico es si no encontraste respuesta en el vestidor pues la impones tú, porque esa es tu capacidad, eres el líder del grupo y entonces tú los inyectas.A esta selección tú los tienes que inyectar, porque ellos se entregan porque no les faltaba entrega y corazón”, mencionó Herrera.

Por su parte el “Flaco” Tena aseveró que los jugadores de la Selección Mexicana siempre han estado preparados para los grandes retos, y la selección brasileña no es la excepción, así que sospecha que Osorio no supo explicar sus declaraciones, ocasionando un gran malestar en todos el entorno del futbol mexicano.

¿Ustedes creen que no estábamos preparados para enfrentar a Brasil?, ya la duda molesta, el único que dudaba era él, por eso los jugadores no contestaron, porque claro que estaban listos. Fue molesto que en estas declaraciones no se tocara el corazón y no se tocara la cabeza. Eso es totalmente mentira; México juega igual ante cualquier selección y en cualquier cancha. De origen iba mal esa pregunta (de Osorio a sus jugadores). Ya la duda molesta; el único que dudaba era él, pues claro que estamos preparados”, dijo Tena.

