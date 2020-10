Tendrá Julio César Chávez Jr. su siguiente combate en Culiacán

El excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. no quiere dejar pasar mucho para volver al ring, después de la derrota que sufrió el pasado viernes 25 de septiembre en Tijuana, Baja California y es por eso que ya volvió a los entrenamientos porque planea pelear el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán.

Así lo confirmó el entrenador exboxeador profesional Rodolfo Chávez González, tio del "Junior", quien sufrió su quinto revés en su carrera profesional y que en días pasados dijo que no estuvo de acuerdo en la decisión técnica actuación que dieron los jueces, porque no se debió haber parado la pelea en el sexto round.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En esa misma función, se enfrentaron Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce, ambos excampeones mundiales quienes por tercera ocasión protagonizaron un combate de exhibición, por causas benéficas.

"Julio no ha dejado de entrenar, ya apartó la fecha, el 21 de noviembre y el rival se está negociando, es un peleador que lleva (récord) 19-1, es un muchacho argentino, pero no es todavía nada seguro, creo que en uno días más ya te confirmamos el rival", informó Rodolfo Chávez, hermano de Julio César Chávez.

El entrenador también reveló que ya tienen previsto el lugar donde se realizará la función en la capital sinaloense.

"La función se va a llevar a cabo en el gimnasio que él (Chávez Carrasco) va a inaugurar", dijo.

Indicó que dicho gimnasio se está construyendo en el sector del Desarrollo Urbano Tres Ríos y será más grande en relación al que tienen en la colonia El Palmito.

"Ese lugar será para entrenar, con todo el equipamento, pero también estará adaptado para hacer funciones de box chicas. Va a servir de inauguración y ahí va a ser la pelea", adelantó Rodolfo Chávez.

El entrenador que comentó que dentro de lo malo, el combate ante Mario Cázares, le sirvió mucho al "Junior".

"Él está muy comprometido, esta pelea le picó la cresta y para el otro quiere agarrar una pelea de campeonato del mundo o hacer un buen combate como él dice o la revancha (contra Cázares)", refiirió.

JC Chávez Jr. perdió por decisión téncnica, después de que el duelo se detuvo en el sexto round, por un peligroso corte que presentaba en el hijo de la Leyenda Julio César Chávez, en el párpado del ojo izquierdo y se fueron a las tarjetas.

"Necesitan pelear otra vez (Chávez y Cázares), porque necesitan dejar muy en claro, quién fue realmente el ganador. La pelea no estuvo bien parada, debió continuar, porque fue una cortada que no estaba escandaloza, no estaba sangrando mucho", mencionó el exboxeador.

"Cázares dejó muchas dudas. No creo que pelee sucio pero hizo una pelea a próposito de lastimar la nariz, de cortar a Julio, como que llevaba esa intención, porque metía mucho la cabeza, intencionalmente se pegaba mucho a Julio para lastimarle su nariz, es lo que yo pienso", externó Rodolfo Chávez.

A enderezar el rumbo

En Tijuana, Julio César Chávez Jr. intentaba regresar a la senda de la victoria, después de haber perdido en diciembre pasado ante el estadounidense Daniel Jacobs, en Phoenix, Arizona. En esa contienda, el sinaloense ya no pudo continuar después de cinco rounds y la victoria se la llevó Jacobs por decisión técnica.

Chávez Carrasco, de 34 años, tiene récord de 51-5-1, con 33 nocauts aplicados. En 2003 tuvo su debut profesional y en junio de 2011 en Los Ángeles, California, se convirtió en el primer mexicano en proclamarse campeón mundial de peso mediano al vencer por decisión mayoritaria al alemán Sebastian Zbik. Esa noche, el "Junior" conquistó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).