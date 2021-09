"Tenemos la mira puesta en el tricampeonato": Héctor Ley López

El objetivo es claro: el tricampeonato. Héctor Ley López, presidente ejecutivo de los Tomateros de Culiacán, sentenció que dentro de la organización guinda solo tiene en mente llegar a la Serie del Caribe de República Dominicana 2022.

Se viene un duro reto, que es el conquistar el tricampeonato, ¿cómo tomar este reto?

Es una temporada llena de desafíos porque las circunstancias y logros nos están colocando en una posición en donde podríamos ser el segundo equipo de la liga en conseguir un tricampeonato y toda la organización está muy consciente de eso, así que hemos estado trabajando para que esa posibilidad se concrete. Estamos con la mira puesta en el tricampeonato.

¿Imaginó cuando tomó a Tomateros que llegaría a generar un dinastía que aspirara a un tricampeonato?

Decir que sí sería echar mentira. Una de las principales preocupaciones que tenemos todos los que nos hacemos cargo de la organización, de cinco años para acá, era de utilizar todos los recursos que la franquicia utilizaba y que las vías que utilizaba mi hermano no se fueran a descomponer. Estamos capitalizando una gran parte de lo que fue creado y sembrado hace casi sesenta años.

Algunos peloteros claves apenas están terminando su participación en verano y otros reportarán ya iniciada la temporada, ¿considera que esto puede ser un factor en contra para los guindas?

Sí, creo que va a afectar, pero esa parte es algo que integra todo el sistema por esa circunstancia que han estado por momentos de su carrera que implica tener descanso más apropiado, pero eso ayuda para que las nuevas generaciones tengan oportunidades de mostrarse. Cada juego cuenta y eso les da la oportunidad de formarse en la parte profesional. Claro que se va a sentir y notar la ausencia, pero creo nos va a ir bien. Vamos a tener buena posición en el standing para cuando los “caballones” se vayan integrando.

En cuanto a jugadores afianzados, es extraña la ausencia de JC Ramírez, quien se había afianzado como indiscutible en la rotación de Tomateros, ¿se contempló el traerlo?

Es parte de eso. Cuando está más cerca la temporada, empezamos a tener pláticas con cada uno de nuestros jugadores y empezamos a tratar con ellos la fecha en que pueda reportar, esto con efectos de cubrir la parte previa de su llegada.

Entonces, él vendrá.

Sí, sí está contemplado, eso es seguro.

Resumiendo, con la mira puesta en República Dominicana.

Dios mediante esa es la meta y no vamos a descansar hasta no ir para allá y no nomás ir, porque ya tenemos los últimos campeonatos que vamos y no traemos nada. Así que estamos con la idea de traer algo de regreso, pero lo primero es conseguir el campeonato.