"Tenemos que analizar diferentes escenarios": Omar Canizalez

Culiacán.- A meses de que se ponga en marcha la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacifico, Omar Canizalez, presidentes del circuito, analiza a fondo con los presidentes de los respectivos clubes los posibles escenarios que se puedan presentar en el mes de octubre. Ante ello, confía plenamente en que las actividades no se detendrán en el circuito invernal y todo saldrá viento en popa cuando pasen las secuelas de COVID-19, así lo declaró en exclusiva para El Debate.

¿Cómo se encuentra la planeación de la siguiente temporada de la LMP?

Hasta hoy ya hemos tenido tres asambleas, una presencial. Hemos empezado a explorar todas las posibilidades que tenemos de cara a la siguiente temporada.

¿Han detectado algún inconveniente por la situación de COVID?

Con esta pandemia, por supuesto que el Pacifico no está excepto de esto. Aunque nosotros mantenemos esta ilusión de que en las fechas que arranquemos ya haya un control en número de contagios, estamos pensando que tenemos que analizar diferentes escenarios y estos los podremos hacer oficial ya que los hayamos acordado por completo. Nos hemos enfocado en intercambiar impresiones con la LMB y con MLB.

Omar Canizalez presidente de la LMP | El Debate

Dentro lo malo lo bueno, ya que con esto se abre la posibilidad de que peloteros de Grandes Ligas arriben a la LMP.

Si, por supuesto que hay oportunidades. Primero visualizarlas y después que se puedan dar. Pero si hay posibilidad de que jugadores que militen en Estados Unidos que quieran mantenerse en forma puedan venir. Con el convenio que tienen ellos con ligas invernales nos pone como alternativa.

Con respecto al draft, ¿ya se tiene prevista alguna fecha y habría la manera de hacerlo de forma virtual?

El draft está pospuesto y no sabríamos si se tuviera que cancelar. Hacerlo no solamente es hacer la selección de jugadores, sino que significa un trabajo detrás que es ver y analizar a diferentes jugadores, checando que parte del roster de los equipos necesita cubrir un hueco. Es algo complicado por que las ligas de verano no están en desarrollo. Los jóvenes que no están en ligas de profesionales no tienen posibilidades de verlos. No disponemos de información.

Con respecto a la Serie del Caribe de Mazatlán, ¿se mantiene en pie?

Mientras las ligas invernales se mantengan con la intención y posibilidad de jugar respectivos torneos, existe la posibilidad de realizarla. Teníamos una asamblea pendiente con la Confederación del Caribe, que está al tanto de lo que sucede en Mazatlán y tienen la última palabra.

Referente al caso del estadio Teodoro Mariscal, ¿habría algún problema para que se lleve a cabo la realización de actividades ahí?

Es muy importante para la Confederación del Caribe la certeza de tener asegurado todos los quehaceres y facilidades de llevar a cabo este evento y no voy a negar que esto inquietara a la Confederación del Caribe y esto pueda impactar la posible sede. Ya tuvimos una platica acerca de lo que está pasando y esperemos tener un acercamiento, ya sea virtual para tomar una decisión alrededor de esto.

¿Alguna otra plaza ha levantado la mano como sede emergente?

Obviamente tenemos plazas que puedan hacerlo, pero ya no entraría la mano de nosotros, sino de la Confederación del Caribe.

¿Qué mensaje le envía a la afición en estos difíciles momentos?

Que se cuiden y sigan las recomendaciones de las autoridades. Que no tengan casos cercanos no significa que no exista este virus. Con el favor de Dios nos estaremos encontrando el 12 de octubre en las respectivas plazas de la LMP.