"Tenemos que ser más regulares": Zidane

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, achacó el empate de su equipo esta noche ante el Celta de Vigo (2-2) a la "falta de regularidad" exhibida por sus jugadores, especialmente en una segunda parte en la que, a su juicio, no jugaron "como se debe".

"No hicimos la segunda parte como la primera. Nos faltó jugar noventa minutos. Jugamos muy bien 45 minutos, pero la segunda parte fue mucho peor", comentó en rueda de prensa el entrenador del Real Madrid, quien repitió, varias veces, que su equipo necesita "jugar con más regularidad.

Zidane respondió a las preguntas de los medios de comunicación tras el 2-2 contra el Celta. #RMLigahttps://t.co/RxjWUeb4xq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 7 de enero de 2018

"Hay que analizar en profundidad nuestro partido. No estuvimos bien en la salida del balón, cometimos muchos errores que no suelen ser un problema para nosotros y hoy lo ha sido. Cuando ves al rival peor hay que ir a intentar hacerle daño y aquí hemos hecho lo contrario", indicó.

Zidane asumió su parte de culpa, "soy el responsable de detectar los problemas del equipo", e insistió: "A veces jugamos 90 minutos muy buenos pero últimamente no lo estamos consiguiendo. Ellos en la segunda parte nos hicieron daño en la presión y no jugamos como se debe. El fútbol no es como tu lo piensas, a veces hay momentos de dificultades. No es que hayamos jugado mal los 45 minutos de la segunda parte pero hay cosas en las que no somos nosotros".

"Tenemos que tener más confianza en nuestras posibilidades. Hay que jugar bien durante dos, tres o cuatro partidos para tener esa regularidad", recalcó el francés, quien no da por perdida la Liga porque "todavía queda mucho".

"No podemos estar satisfechos pero mañana es otro día. Tenemos que jugar con más regularidad pero tampoco nos podemos volver locos", manifestó el técnico blanco, quien, preguntado por la presencia de Florentino Pérez en el vestuario tras el partido, dijo que "ha venido a animarnos como hace muchas veces".

Cuestionado por si va a solicitar refuerzos, Zidane se mostró contundente: "De momento no quiero a nadie. Hasta el día 31 veremos que pasa pero ahora no quiero a nadie porque estoy contento con mi plantilla".

DIRECTO | Unzúe y Zidane analizan en rueda de prensa el #CeltaRealMadrid (2-2). https://t.co/jOyKjzYVN8 — LaLiga (@LaLiga) 7 de enero de 2018

Con información de EFE