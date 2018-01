Tengo 20 años, nunca he tenido la regla

Londres, Inglaterra.- Una joven atleta surgió de la nada y tenía la etiqueta de convertirse en una leyenda del deporte en el Reino Unido. Su nombre, Bobby Clay, quien desde muy temprana edad tomó la decisión de enfocar su vida en el ámbito deportivo, pues si principal objetivo era dejar huella en la disciplina del atletismo.

Sin embargo, la manera de llevar su ritmo de trabajo a su temprana edad le fue diluyendo los sueños por llegar a ser la mejor, una de las grandes promesas del atletismo británico se quedaba en el camino.

La pasión por la joven de sobresalir fue tanta al grado de ser una de las más famosas en su país por su edad y el talento que tenía, sin embargo, el sobreentrenamiento y la mala alimentación durante su etapa le fue poco a poco afectando.

La obsesión que tenía Bobby Clay por ser la mejor llegó a tal punto que desde sus 15 años de edad comenzó a someterse a un entrenamiento tan exigente que sobrepasó los límites de su propio cuerpo, si bien al principio no se sentía mal, a la postre le cobraría factura.

"Siempre tuve la confianza que podía ser alguien, en verdad creí que correr y competir era lo mío, pero eso tomó el control de mi vida y lo único que pensaba era en correr, entrenar", expresó Bobby Clay, para BBC.

La atleta Bobby Clay se destacó por ser una corredora temible y con un tremendo futuro, pues a los 15 años ya había dado el salto de formar parte del equipo británico que participó en varios campeonatos mundiales de la especialidad.

En los 1.500 metros planos se destacó luego de ser cuarta en los campeonatos mundiales juveniles del 2013, mientras que también llegó a las finales de los mundiales Sub 20 en el 2014 y 2016, dejando una grata impresión a todos los medios, pues la chica a su corta edad estaba haciendo lo que para muchos era impensable.

A los 19 años de edad, probó las mieles de la victoria al coronarse como campeona europea y dicho sea de paso había roto una propia marca en los 1.500 metros, obteniendo uno de los mejores registros del mundo para su edad con 4:10.16.

Si bien parecía que todo iba encaminado a los éxitos dentro de un futuro, su cuerpo no pudo más, así lo explicó la joven. "Estaba nadando y cuando di el giro al final de la piscina y me empujé contra la pared sentí como mi pie se rompió. Me dolió muchísimo".

Lo que había pasado no era nada normal, es por eso que tuvieron que realizarle algunos estudios para determinar el por qué había roto el pie nadando por lo que el resultado fue de lo peor. "Llegó el resultado, abrí el sobre y decía osteoporosis. Solo podía ver esa palabra y la leía una y otra vez, como si la pudiera borrar", expresó Clay.

Bobby Clay entró en una etapa en donde no creía que la enfermedad estuviera presente en su cuerpo, sin embargo, tras sufrir una y otra lesión, no le quedó más remedio que aceptar e inclusive pensar que no necesitaba la ayuda para recuperarse, pues la única culpable de que eso sucediera era ella misma.

Lamentablemente para la atleta, el cuerpo no le respondió justo cuando estaba en su momento importante de su carrera deportiva y pese a que logró avances tanto en lo físico como mental, ella siente que su destino ya está marcado "no tenía idea que mi destino ya estaba sellado", agregó.

La atleta sabe de los principales factores por los que padece osteoporosis; sobreentrenamiento, déficit alimenticio y a la ausencia de períodos menstruales. "Tengo 20 años y nunca he tenido la regla. Tengo 20 años y tengo osteoporosis".

"Tenía 15 años y hacía lo mismo que los hombres adultos. No era que estaba bien, pero yo me exigía y siempre forzaba un poco más entre sesiones", reconoció Bobby Clay.

Luego de haber sido diagnosticada de esa enfermedad, Bobby Clay está siendo sometida a un tratamiento hormonal en la que esperan estimular al cuerpo a producir las suficientes hormonas con el fin de aumentar la densidad de sus huesos y así poder establecer un ciclo menstrual, algo que anteriormente explicó, nunca le había pasado.

Por el momento, la joven ya ha pasado por cuatro periodos y solamente piensa en crear consciencia en las mujeres atletas para que sea la última chica que ha pasado por estas circunstancias.