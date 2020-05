“Tengo hambre de ganar el bicampeonato”: Benjamín Gil

Culiacán.- Benjamín Gil, un hombre acostumbrado a retos y triunfos, aún no satisface esa hambre de ganar, por lo que en su mente tiene firme la idea de que en la próxima temporada conquistará la corona de la Liga Mexicana del Pacifico. Así lo mencionó en exclusiva a Periódico El Debate.

¿Cómo visualizas que será la convivencia en el mundo deportivo después de esto?

Si va a ser diferente. Se han rumorado algunas cosas, como que se jugaría en Arizona, pero a fin de cuentas vamos a tener que regresar a algo normal. En nuestro caso tenemos que ver qué decisión toma MLB. Considero que económicamente será una situación complicada para los equipos de verano. Les deseamos lo mejor. Si en invierno se da la temporada creo que tiene ser con algunas medidas".

¿Consideras necesario que se lleve a cabo la siguiente temporada de LMP?

Nada es necesario, pero de que ayuda a que se siente más normal la vida si ayuda. Es una distracción".

Ante la que sucede, existe la posibilidad de que peloteros de talla internacional pueden jugar en invierno, ¿qué opinas de esto?

Indiscutiblemente vendrán dos jugadores a participar en ligas invernales, pero también hay que ver la situación económica de cada equipo, ver si pueden pagarles. Dentro de eso también existe la posibilidad que juegan en ligas menores o han jugado en Grandes Ligas".

¿Cómo calificas la actuación en Serie del Caribe?

Creo que buena, se que hay gente que quiere criticar al equipo o a mí. Este año en San Juan jugamos muy bien. Me quedo con que a veces se necesita un poco más de suerte".

¿Qué opinas del problema que tiene la sede actual de la Serie del Caribe, Mazatlán?

Creo que se deben de reunir para ver que es bueno para la afición, turismo y economía de la ciudad y estado. Deben de unirse y llegar a un acuerdo".

¿Consideras viable que se mantenga como sede o ya asignar una nueva?

Sería fabuloso que fuera en Mazatlán. Es una excelente ciudad, que siempre responde cuando hay una Serie del Caribe, la gente lo disfruta. Pero si no se puede, gracias a Dios en México hay varias ciudades que pueden ser sede".

En el caso de Ronier Mustelier, ¿han platicado con él?

Fíjate que no sé si han tenido algún acercamiento. En lo particular yo no, desconozco que decisión tomará la directiva. Lamentablemente como se dieron las cosas en Cd. Obregón, comprendo que le cayó como un balde de agua fría, pero yo traté de explicarle que seguía en nuestros planes, porque en postemporada podíamos agarrarlo de refuerzo".

¿Qué le hace falta a Benjamín Gil para redondear su carrera?

Claro que en ningún momento voy a quedar satisfecho en el sentido de que me quite las ganas de ganar, así como en el primer año con Tomateros. Siempre hay algo que buscas obtener, como manejador no hemos podido ganar el bicampeonato y tengo todas las ganas de hacerlo y ganar la Serie del Caribe. Estoy decidido a dar lo mejor de mi y conseguir años hasta algún momento tener la oportunidad de entrenar en Ligas Mayores".

¿Sueñas con que se te retire tu número en Tomateros de Culiacán?

Esa no es una decisión mía. Creo que lo que hice como jugador fue más que suficiente, fui clave en una tremenda época de Tomateros, pero no son decisiones mías. Tuve la oportunidad de ser importante en grandes equipos. Si no se da no me perjudica en lo absoluto, yo busco dar lo mejor que pueda. Si estoy plasmado en la barda no cambia nada, por que estoy en el dugout dirigiendo".

¿Qué mensaje le mandas a la afición en estos momentos que se vive con COVID-19?

De mi parte, sueño con estar en el estadio con la afición guinda y con la de los rivales. Anhelo el poder estar ahí, pero para esto hay que cuidarnos y también a nuestras familias. Si guardamos la distancia social esto será más posible".

