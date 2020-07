"Tengo la meta de hacer campeón a Dorados" David Patiño

Cualicán.- Lamentando el hecho de que no habrá ascenso en un tiempo, pero con el objetivo de ser campeón con Dorados de Sinaloa, así se encuentra el técnico del Gran Pez, David Patiño, quien habló en exclusiva para EL DEBATE sobre los planes del equipo sinaloense en la Liga de Expansión.

Primero que nada, ¿cómo has pasado esta cuarentena?

Bien, los primeros dos meses de la cuarentena la pasé en Culiacán, me quedé para ver qué pasaba con el torneo, a mediados de abril lo dieron por cancelado y me fui a México para arreglar unos pendientes. Allá en la capital del país estuve otros dos meses, obvio en comunicación constante con la directiva de Dorados para ponernos de acuerdo con los cambios que vinieron de la Federación.

¿Qué te motivó a aceptar seguir en Dorados, sabiendo que no está en disputa ascender a Primera División?

De entrada sé que es temporal el hecho de que no habrá ascenso. Pero esto no se quedará así, evidentemente la idea de ellos es fortalecer lo deportivo y económico. Yo siempre había querido venir a Dorados, el club se fijó en mí y yo estoy muy agradecido. Este tiempo sin ascenso nos beneficiará para dar tiempo a prepararnos en todos los sentidos para llevar al equipo a Primera División a mediano plazo.

¿Cuál es tu opinión respecto a que no habrá ascenso y descenso por un buen tiempo en México?

Lamento mucho la decisión, sin duda no es lo ideal.

¿Qué hizo mal el equipo de Dorados en el torneo pasado, donde no pudieron ganar un solo juego?

En efecto, en la liga no pudimos ganar, no soy de dar excusas pero te puedo platicar los entornos que estuvieron presentes en el equipo y que fueron factor para que esto pasara. Se demoró el inicio de torneo y primero jugamos Copa MX. Le ganamos a Chivas en Guadalajara, pasamos en la serie, sentimos gran confianza pero después vinieron lesiones. Después de varios juegos sin ganar en la liga, nos quitó la confianza que habíamos ganado tras vencer a Chivas, ahí hubo mucha presión. Me queda una gran espina y quiero sacármela en el siguiente torneo.

¿Cómo te afecta el hecho de que en el equipo haya 12 contagiados de coronavirus?

Nos afecta mucho porque estos jugadores contagiados no pueden entrenar por un tiempo importante. Son varios, entre ellos Raúl Zúñiga, Osciel de la Cruz y Víctor Torres.

¿A qué te comprometes para el siguiente torneo?

Solo tengo una meta: ser campeón. Es atrevido decir eso, pero es lo único que queremos hacer. Nos tenemos que poner metas diarias para llegar a la meta final, el campeonato.

¿Qué mensaje tienes para la afición que está dolida con el equipo?

Quiero decirles que al igual que ellos, yo también quiero estar en Primera División. También estoy dolido al igual que ellos, hay que pelear por ascender en un mediano plazo.

