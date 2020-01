"Tengo que ser el portero titular de Monterrey"

Luego de un cierre de año espectacular, Luis Alberto Cárdenas López se encuentra en Los Mochis para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El portero mochitense llega como flamante campeón de la Liga Mx y tercer lugar del Mundial de Clubes.

¿Cómo te sientes de estar en casa?

Muy agusto, muy contento de regresar a casa, de venir y saludar a la familia, de pasar al menos el fin de año aquí con ellos y muy agradecido con ellos por el apoyo que siempre me han brindado y por eso es lo que gusta venir acá, extrañas la gente, el trato, la comida, es lo que más extrañas cuando sales de acá de Mochis.

¿Cuál es la comida que más te gusta de Los Mochis?

Las enchiladas que me hace mi nana.

¿Esperabas este cierre de año?

Uno siempre piensa en las metas, en los proyectos que tienes para el próximo año y dentro de lo mejor que piensas la verdad es que nunca te imaginas que va a terminar de cierta manera y creo que supero la expectativas que tenía de nuestro final de año y agradecido con todo el apoyo de la gente y a seguir aprovechando, que las oportunidades cuando son pocas hay que hacerlas valer como oro y eso es lo que tratamos de hacer.

¿Cómo calificarías el 2019?

El 2019 yo creo que fue el mejor de mi vida, nació mi hija Eugenia que de ahí empezó todo como dicen trae torta bajo el brazo, después de eso me fue bien en la Copa, debuté en Liguilla, jugamos el Mundial de Clubes, cerramos con el campeonato de Liga, creo que fue el mejor año de mi vida y no queda más que seguir trabajando para tratar que todos los años sean muy parecidos a este.

¿Cómo fue tu regreso a Monterrey?

Estuve jugando en Ascenso, luego voy a Querétaro, se da la oportunidad porque un portero de Monterrey sale y me hablan que regrese tosdavía tenía contrato en Querétaro, mi esposa acababa de salir embarazada, se dieron todas las cosas, me toca regresar a Monterrey, aproveché la oportunidad, sabíamos que el portero era Barovero, que teníamos una competencia muy fuerte, pero en base a minutos y las pocas oportunidades hay que aprovecharlas.

¿El partido del Mundial de Clubes ha sido el más importante?

Yo creo que si es el que más boom ha hecho, logicamente a lo mejor por importancia, me tocó entrar en semifinales contra Tigres en el “Uni” y muy bonito, desgraciadamente no logramos ganar, no logramos pasar a la final el torneo pasado, hay partidos muy importantes que me tocó jugar, pero el que termina siendo el boom, el que termina llamando más la atención es el del Mundial de Clubes, gracias a Dios se dio el resultado y sacamos el tercer lugar del Mundial.

¿Cómo fue tirar ese penal?

Hubo un tema ahí con el quinto penal, Mohamed normalmente trata de nombrar los primeros 4 y el quinto nunca termina diciendo de quién, en ese momento 2-3 jugadores pedimos el quinto penal y dijo no mejor cuando llegue el quinto ahí terminamos decidiendo, ahí levantan la mano, me toca parar el quinto penal de ellos y logicamente sabía que si lo metíamos nosotros ganabamos y veo que viene Basanta y en eso me doy cuenta de que falta el quinto y lo quiero tirar yo, levanto la mano, Mohamed voltea, me ve a mí, ve a Basanta y decide que lo tire yo, yo sabía que si lo metía ganabamos y por eso tuve la confianza de tirarlo.

¿Cuáles son tus propósitos para el 2020?

Tengo que ir con todo, tengo que ser el portero titular de Monterrey, ese es mi propósito de este año, sabemos que es difícil iniciar jugando, pero con trabajo, tenemos la Liguilla de la Copa, hay que jugar, buscar el campeonato de Copa para meter más fuerza para que se me de la oportunidad de titular en Monterrey y quedarme con el puesto.

¿Qué le dices a la gente de Los Mochis?

Muchas gracias por el apoyo, cuando mis papás salen de aquí de Los Mochis para Villahermosa yo dejé un poco de venir para acá, logicamente sabía que estaban mis abuelos y por el tipo de vacaciones que tenemos me turnaba, iba para allá alguna vez, venía otras veces para acá, luego me casé y todavía es un poquito más difícil que uno regrese con la familia, pero es muy importante venir, tocar tierra, comer, aprovechar saludar a la familia y muy agradecido con el apoyo de todos, con mis amistades, con la gente del Deportivo EL DEBATE que siempre me apoyó desde niño y darles las gracias.