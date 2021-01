Tenis: Dominic Thiem y su padre siguen respetando la cuarentena en Adelaida

Adelaida, Australia.- Dominic Thiem, el tenista austriaco se prepara para disputar el Abierto de Australia que será celebrado del 8 de febrero al 21 del mismo mes, aunque su viaje fue diferente a la de los diversos participantes del Grand Slam.

El tercero del ranking mundial de la ATP viajó acompañado del español Rafael Nadal y el líder de la clasificación Novak Djokovic, con destino a la ciudad de Adelaida, mientras que el resto se encuentra en Melbourne, esto para llevar acabo una cuarentena diversa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los tres favoritos en conquistar el primer evento de la nueva temporada, pueden llegar a la sesión de prácticas sin ningún problema, diferente a los demás tenistas que no pueden salir del hotel por las distintas pruebas positivas encontradas durante el vuelo. afectando su ritmo al no poder practicar en la hora programada.

Siendo un total de 72 jugadores los que podrían salir afectados al no poder practicar en la hora programada, intentando mantenerse en forma por no realizar la sesión durante los 14 días previos. Entre tanto, los líderes no pueden estar en el mismo campo, declarando Wolfgang Thiem, padre de Dominic lo siguiente:

"Nosotros aún no hemos visto ni a Novak Djokovic y mucho menos a Rafael Nadal desde que aterrizamos Adelaida. Respetamos una cuarentena estricta siguiendo las reglas y medidas de salud", comentó.

Leer más: Djokovic explica que su carta fue malentendida y se deja ver en su hotel

Los tres competidores estarán en la pista hasta el próximo 29 de enero durante un partido de exhibición. Pese a eso, ninguno de los tenistas reconoce si podrán entrenar juntos durante la próxima semana, para después reunirse con los demás tenistas en Melbourne

Después de eso estarán con la mentalidad puesta para disputar la segunda edición de la Copa de la ATP para procurar en posicionar a sus países como una potencia para conquistar el trofeo por equipos.